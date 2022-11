iPhone 14: Dernier jour pour profiter de son meilleur prix chez ce marchand !

L'iPhone 14 est déjà disponible à un prix réduit. Depuis le Black Friday, il est possible de le trouver à un prix plus bas et d'économiser près de 100€ sur l'achat du dernier iPhone. Vous souhaitez (vous) faire plaisir pour Noël ? Profitez du prix le plus bas !

L'iPhone 14 est difficilement trouvable avec une belle promotion. Sorti très récemment au prix de 1019€, il est rare de le trouver en dessous de 950€. Pourtant, durant cette période de Black Friday, il est trouvable chez Rakuten pour 914€ avec le code CYBER10 qui vous permet d'économiser 10€ sur cet iPhone en réduction à 924€. C'est le meilleur prix de l'iPhone 14 et vous n'aurez pas moins cher avant les fêtes ! De plus, beaucoup craignent une pénurie sur ce smartphone avant Noël, anticipez votre achat et économisez du temps et de l'argent !

Quel design pour le dernier Apple ?

L'iPhone 14 est proposé à l'achat en cinq coloris différents, le Noir, le Blanc, le Violet, le Bleu et le Rouge. Il a un poids de 172 g et mesure 146,7 x 71,5 x 7,8 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il peut résister à la poussière et est protégé contre l'eau. Du côté des connecteurs, il est doté d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil accepte uniquement les cartes nano SIM + eSIM. L'iPhone 14 est un smartphone équipé d'un écran OLED Super Retina d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 2532 X 1170 px de définition et de 6,1 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Performances et autonomie

La puce A15 Bionic est épaulée par une RAM de 4 Go. Le portable intègre un processeur 6 cœurs ainsi qu'une puce graphique Apple GPU. Sur le plan réseau et connectivité, le mobile propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). L'appareil tourne avec iOS 16. Pour recharger votre mobile à tout moment, tirez parti de la charge rapide 20 W. Côté endurance, il embarque une batterie d'une capacité de 3 279 mAh.

Trois objectifs photo pour cet iPhone 14

Trois modules photos sont présents sur l'iPhone 14, deux modules arrière et un à l'avant pour prendre des selfies réussis. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.5. Le second objectif arrière possède quant à lui 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le seul objectif avant est doté d'une résolution de 12 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera de belles photos. L'iPhone 14 vous permettra aussi de capturer vos vidéos en 4K@60 IPS.