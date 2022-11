Xiaomi Poco M4 Pro 5G : Le smartphone idéal pour Noël déjà à prix cassé ?

Le Xiaomi Poco M4 Pro 5G est un smartphone d'entrée de gamme de Xiaomi avec une belle fiche technique pour un prix très réduit. Il possède de bons composants et une bonne puissance avec surtout :

un écran AMOLED de bonne facture

de bonne facture 6Go de RAM pour une navigation fluide

pour une navigation fluide un capteur photo principal de 64 Mpx

l'accès à la 5G pour un petit prix

Il a de quoi satisfaire petits et grands et est idéal en tant que premier smartphone. Il possède toutes les qualités pour être un bon smartphone tout en pouvant rentrer dans votre budget cadeau surtout avec sa promotion actuelle. En effet, le prix de ce smartphone passe de 259€ à seulement 185,89€, soit une belle promotion de 28% avant les fêtes !

Ergonomie du Xiaomi Poco M4 Pro

Le Poco M4 Pro est proposé à l'achat en trois coloris différents : noir, jaune et bleu. Il a un poids de 179 g et a pour dimensions 159.87 x 73.87 x 8.09 mm. Du point de vue des connecteurs, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est dual SIM (nano SIM). Le smartphone Poco M4 Pro est doté d'un écran AMOLED Dot Display d'une diagonale de 6,43 pouces, de 90 Hz de taux de rafraîchissement et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Photo et vidéo

Voilà quelques informations qui intéresseront les amateurs de photographie : quatre objectifs sont présents sur le Poco M4 Pro, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du dernier objectif arrière, il propose une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal possède, lui, 16 Mpx de résolution. Un stabilisateur non vous assurera de belles photos. Le Poco M4 Pro vous permettra également de filmer des vidéos en 1080p.

Quelles performances et endurance pour ce Poco M4 Pro ?

Du côté des performances, le mobile embarque une puce Mediatek Helio G96. L'appareil intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,05 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G57 MC2. Côté RAM, ce dernier offre un espace de 6 Go. Sur le plan connectivité et réseau, le portable est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Le portable tourne sous la version Android 11. Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide (33 W).