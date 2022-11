Ce super forfait illimité 40Go à 7.95€ sans engagement et sans condition de durée expire bientôt !

Si vous n'avez pas vu passer la nouvelle promotion de Réglo Mobile proposée à l'occasion du Black Friday, il n'est pas trop tard pour en profiter ! 40Go à 7,95€ par mois, l'illimité et sans engagement ; cette série spéciale est disponible encore jusqu'à ce soir, 23h59. Découvrez dans cet article cette offre promotionnelle ainsi que les autres forfaits du moment à saisir !

La série limitée spécial Black Friday

L'opérateur Réglo Mobile avait lancé à l'occasion de l'évènement tant attendu par les Français, le Black Friday, une offre spéciale : le forfait 4G+ à 7,95€ par mois. Celle-ci est encore disponible, mais seulement jusqu'à ce soir, 23h59 !

Cette série limitée vous permet à petit prix de surfer sur le net à hauteur de 40Go en France métropolitaine et de 8Go (inclus) lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les départements d'outre-mer. Du côté des communications, vous bénéficierez bien entendu de l'illimité depuis l'ensemble des destinations précitées ! Sachez que l'Islande, la Norvège ainsi que le Liechtenstein s'invitent à la liste des pays depuis lesquels vous pouvez communiquer sans compter et vous connecter.

La série spécial Black Friday comme les forfaits que nous vous présentons ci-après sont sans engagement. Vous aurez ainsi la possibilité de mettre un terme à votre abonnement à tout moment et sans frais.

Les forfaits du moment à saisir

Chez Réglo Mobile, il y en a pour tous les goûts ! En effet, 5 autres formules mobiles sont proposées par l'opérateur afin que tout le monde puisse trouver le forfait qui lui convient le mieux. Quel que soit celui que vous choisirez, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer à votre guise en France métropolitaine comme à l'étranger*.

Pour les petits budgets, deux offres sont disponibles : le forfait Mini+ et le forfait 6Go. Le premier forfait est une offre à la carte et prépayée (minimum 1,50€/mois) qui vous fournit les garanties suivantes, à choisir selon vos besoins :

depuis la Métropole : appels : 0,09€/min - SMS : 0,05€ l'unité - MMS : 0,30€ l'unité - data : 0,05€/Mo

depuis l'UE*/DOM : appels : 0,09€/min - SMS : 0,05€ l'unité - MMS : 0,10€ l'unité - data : 0,05€/Mo

Le second forfait, à 4,95€ par mois, vous permet de disposer de 6Go pour votre connexion internet depuis la Métropole, dont 5Go pouvant être utilisés afin de rester connecté lors de vos séjours en Europe*.

Si vous préférez faire le plein de data, alors vous pouvez opter pour l'une des trois offres suivantes :

9,95€/mois : 60Go en France, dont 10Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

en France, dont utilisables depuis l'UE* et les DOM 14,95€/mois : 120Go en France, dont 14Go utilisables depuis l'UE* et les DOM + appels illimités vers 62 destinations

en France, dont utilisables depuis l'UE* et les DOM 19,95€/mois : 150Go en 5G en France, dont 19Go utilisables depuis l'UE* et les DOM + appels illimités vers 62 destinations

*UE/DOM + Islande, Norvège, Liechtenstein