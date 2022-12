Ce super forfait mobile 40Go à seulement 5.99€ par mois à VIE à saisir immédiatement !

Un forfait mobile complet à petit prix sur le réseau Orange, c'est ce que l'opérateur Lebara Mobile vous propose jusqu'au 5 décembre inclus. Il est donc encore possible de profiter d'un abonnement de téléphone illimité avec 40Go de 4G à seulement 5.99€ par mois à VIE. Si vous voulez encore plus d'internet mobile, ce MVNO commercialise deux autres séries limitées plus généreuses à prix canon jusqu'à ce soir minuit. Les voici en détails !

Le forfait illimité 40Go à 5.99€ à saisir immédiatement

L'opérateur Lebara Mobile propose en ce moment une offre promotionnelle très intéressante pour faire des économies tous les mois sur votre facture mobile. Jusqu'au 5 décembre inclus, ce MVNO vous permet en effet d'obtenir un abonnement de téléphone avec 40Go à seulement 5.99€ par mois et pas que la première année. Cette offre mobile est disponible sur le réseau Orange, le numéro un en France, selon les résultats d'enquête menée par l'ARCEP. Par ailleurs, ce forfait pas cher est sans engagement de durée, vous aurez ainsi la possibilité de mettre un terme à votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Autre avantage, l'opérateur vous offre votre carte SIM. Une fois la commande validée, la puce compatible avec tous les mobiles vous sera expédiée sous 3 à 4 jours sans frais. En craquant pour cet abonnement, vous pourrez appeler et échanger des SMS sans compter en France métropolitaine et naviguer sur Internet jusqu'à hauteur de 40Go par mois.

Avec Lebara Mobile, votre forfait est renouvelé tous les 30 jours et vous ne risquez pas de hors forfait. Vous pourrez toutefois ajouter des recharges à l'unité à tout moment.

100Go ou 200Go à prix canon

L'opérateur Lebara Mobile a aussi pensé aux utilisateurs les plus datavores avec deux autres séries limitées encore plus généreuses en data. Vous pourrez en effet obtenir un abonnement de téléphone avec 100Go ou encore 200Go de 4G sur le réseau Orange à prix canon. Ces deux offres sont affichées à respectivement 9.99€ et 13.99€ par mois sans condition de durée. Elles sont aussi sans engagement de durée et réservées aux nouveaux clients.

Quelle que soit la formule que vous adopterez, vous pourrez communiquer sans compter (appels & SMS) depuis la France métropolitaine vers les numéros métropolitains. En outre, pour votre premier mois de votre abonnement, l'opérateur ajoute 2Go à votre enveloppe data initiale prévue par votre forfait.