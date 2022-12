Samsung Galaxy S22 Ultra : 32% de réduction et un code promo pour ce smartphone premium !

Le Samsung Galaxy S22 Ultra fait partie des smartphones ultra premium, un prix de départ à plus de 1000€, des capacités hors-normes, clairement le haut du panier des smartphones. Il possède de nombreuses qualités qui en font un excellent choix :

Un écran AMOLED immense et performant

immense et performant 8Go de RAM

Filme en 8K , un capteur photo de 108 Mpx

, un capteur photo de 108 Mpx Solide autonomie avec sa batterie de 5000 mAh

Ce smartphone 5G bénéficie du meilleur de la technologie de Samsung afin de faire concurrence aux smartphones ultra premium d'Apple ou Xiaomi. Aujourd'hui, c'est peut-être son prix réduit qui devient un argument supplémentaire. En effet, sorti au prix de 1259€, il est aujourd'hui à 849,99€ chez Rakuten. De plus avec le code promo : PAN12400 bénéficiez de 12€ de réduction supplémentaire. Le prix de ce smartphone passe donc à 837,99€ au lieu de 1259€.

La livraison gratuite est annoncée avant Noël et avec le Club R vous profitez de 102€ en bon d'achat en plus. C'est une très belle promotion pour ce smartphone de très bonne facture.

Un smartphone avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Galaxy S22 Ultra est proposé à l'achat en quatre couleurs différentes, le Noir, le blanc, le vert et le bordeaux. Il a un poids de 229 g et mesure 163,3 x 77,9 x 8., 9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre les poussières et l'eau. Du point de vue de la connectique, il est équipé d'un port USB Type-C 3.2. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Le Galaxy S22 Ultra est un smartphone doté d'un écran AMOLED 2x d'une diagonale de 6,8 pouces, de 120 Hz de taux de rafraîchissement et de 1440 X 3200 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller et d'un système de reconnaissance faciale.

Photo et vidéo du Galaxy S22 Ultra

Voici quelques infos qui intéresseront les mordus de photographie : cinq objectifs sont présents sur le Galaxy S22 Ultra, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 108 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière propose 10 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. Le dernier objectif arrière possède, lui, une résolution de 10 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal se caractérise quant à lui par 40 Mpx de résolution. Au niveau des vidéos, l'appareil peut enregistrer en 8K@24 fps. Un stabilisateur optique vous assurera de belles photos.

Performances et endurance : que nous promet le Samsung Galaxy S22 Ultra?

Sous le capot, nous retrouvons une puce Exynos 2200. Cette dernière a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Elle est aussi équipée d'une puce graphique Xclipse 920. La RAM de l'appareil est de 8 Go. Du côté de la connectivité et du réseau, le mobile possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. L'appareil utilise la version Android 12. Côté autonomie, il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide (45 W) ou charge sans fil.