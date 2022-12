Les smartphones OnePlus bénéficient désormais de 4 ans de mises à jour Android et 5 ans pour la sécurité

Avoir un smartphone à jour est très important. En effet, non seulement, cela permet de profiter de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de corriger d’éventuels bugs au niveau du système. En outre, il y a également les mises à jour de sécurité qui permettent de combler des brèches éventuellement découvertes pour renforcer la protection des utilisateurs contre les esprits malveillants qui en veulent à nos données et informations contenues dans nos smartphones. Aussi, les fabricants essaient de coller le plus possible aux mises à jour proposées par Google pour leurs surcouches logicielles respectives. Il est toujours bon d’aller faire un tour dans les paramètres pour voir si vous disposez bien des dernières mises à jour.

4 ans de mises à jour Android et 5 ans pour les patches de sécurité

OnePlus vient ainsi d’annoncer lors d’un événement OxygenOS (la surcouche logicielle développée) à Londres que la version 13.1 d’OxygenOS serait lancée au niveau mondial dans le courant de la première moitié de 2023. Le OnePlus 10T sera le premier smartphone de la marque à en profiter. Pour le moment, OnePlus n’a pas encore détaillé quels seront les modèles qui pourront bénéficier de cette mise à jour. Parallèlement, la marque a aussi annoncé une nouvelle stratégie de déploiement des mises à jour du système et de sécurité. Cela permet notamment de coller aux récentes annonces de Samsung, mais aussi de Google qui propose 4 ans de mises à jour. Grâce à ce changement, les utilisateurs pourront garder leur appareil plus longtemps, car ils resteront sûrs et pleinement fonctionnels. Chez Google, les mises à jour Android sont assurées pendant 3 ans et au moins 3 ans de patches de sécurité après leur sortie. À l’issue de ces 3 ans, les smartphones continuent de recevoir des mises à jour de sécurité pendant 18 mois après la fin de la commercialisation du modèle. Chez Samsung, c’est 4 ans de mises à jour majeures d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Enfin, notez que la marque Crosscall propose le passage à la version supérieure d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Rappelons qu’OxygenOS 13 est basé sur Android 13 et propose plusieurs améliorations par rapport au système nu lui-même. L’expérience d’affichage est plus poussée et les possibilités de personnalisation sont également plus ouvertes. Le nouveau smartphone haut de gamme OnePlus 11 Pro que nous attendons pour le début de l’année prochaine devrait logiquement être animé par OxygenOS 13.