Bonne nouvelle ! Le forfait mobile 80Go à 9.99€ sur le réseau Orange ou SFR toujours d'actualité

Bonne nouvelle ! Le forfait mobile Le Fist qui fait un carton plein est toujours proposé dans le catalogue mobile YouPrice. Cette offre mobile dispose de nombreux atouts notamment son prix canon valable à vie, le choix entre le réseau Orange et SFR et un maximum de services. Par ailleurs ce forfait pas cher est sans engagement de durée et compatible 5G via option payante. On vous dit tout sur ce super bon plan de Noël à ne pas manquer

Le forfait Le First de YouPrice qui séduit est toujours disponible

Lancé au Black Friday puis prolongé à deux reprises, le forfait mobile le First de YouPrice se poursuit en cette période de Noël. Cet abonnement de téléphone sans engagement attire les internautes en quête d'un bon plan de Noël pour changer d'opérateur mobile. C'est effectivement l'un des rare bons plans du moment pour bénéficier d'un forfait mobile complet sans engagement à prix canon. En plus de vous proposer de belles prestations chaque mois à petit prix, YouPrice vous donne l’opportunité de choisir entre le réseau Orange ou SFR. Autre atout, cet abonnement mobile qui démarre à seulement 9.99€ s'ajuste à votre consommation internet de 80 à 100Go chaque mois. Vous paierez ainsi le prix le plus juste selon vos besoins. La 5G est aussi proposée via option payante à 5€ par mois.

Tout savoir sur ce bon plan forfait mobile de Noël

Ce bon plan forfait mobile de Noël vous permet de profiter de belles prestations sur le réseau Orange ou SFR. Vous pourrez en effet naviguer sur la toile depuis votre smartphone en toute tranquillité et contacter vos proches sans compter. Pour les usages Web, vous profiterez d'un ajustement automatique de 80 à 100Go par mois en France métropolitaine et jusqu'à 16Go en déplacements à l'étranger (Europe et DOM). Voici les prix appliqués en fonction de vos usages Web en France ;

jusqu'à 80Go : 9,99€ par mois ou 14.99€ en 5G

de 80Go à 90Go : 12,99€ par mois ou 17.99€ en 5G

de 90Go à 100Go : 14,99€ par mois ou 19.99€ en 5G

Pour ce qui est des consommations téléphoniques, vous bénéficier des appels, SMS et MMS à volonté dans l'hexagone ainsi que depuis les pays de l'UE et les DOM.