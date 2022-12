Offre smartphone Noël : Ce marchand baisse le prix du Galaxy S21 5G de 55% pour Noël !

Le Samsung Galaxy S21 5G est sorti l'année dernière mais reste un smartphone très performant aujourd'hui. Il possède de nombreux avantages par rapport à ses concurrents même aujourd'hui. Il profite d'un superbe écran Super AMOLED de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'excellentes aptitudes photos et de très solides performances. Sorti à 859€, son prix n'était pas un argument à sa sortie, aujourd'hui ce n'est plus le cas grâce à cette promotion folle qui fait passer son prix à seulement 360,70€, une promotion incroyable qui vous permettra de mettre ce bijou sous votre sapin !

Un Samsung avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Galaxy S21 5G est proposé à l'achat en quatre couleurs différentes : gris, blanc, violet et rose. Il a un poids de 169 g et a pour dimensions 151.7 x71. 2x7. 9 mm. Sur le plan de la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 3.0. Le mobile est compatible avec les cartes nano SIM. Au niveau de l'écran, le Galaxy S21 5G, smartphone de Samsung, est équipé d'une dalle Super Amoled avec 6,24 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Que nous offre ce Galaxy S21 5G côté performances et autonomie ?

Sous le capot, nous retrouvons une puce Exynos 2100, épaulée par une RAM de 8 Go. Ce SoC intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G78. Du point de vue connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 5G, du LTE 4G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G ainsi que du wifi 6E. La version Android 11 est installée sur l'appareil. Côté autonomie, il est alimenté par une batterie de 4 000 mAh de capacité avec charge rapide (25 W) ou charge sans fil.

Appareil photo : que nous propose ce nouveau Samsung ?

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes amateurs : le Galaxy S21 5G embarque quatre objectifs, trois à l'arrière et un à l'avant pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal possède une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/2.0. Quant au deuxième objectif arrière, il intègre 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. L'objectif frontal possède pour sa part une résolution de 10 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera des photos d'exception. Le Galaxy S21 5G vous permettra également d'éditer ou lire des vidéos en 8K.