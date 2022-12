Promo iPhone 13 : Il est à moins de 800€ chez ce marchand avant Noël !

L'iPhone 13 est sorti en 2021 et voit son prix baisser suite à la sortie de l'iPhone 14, son remplaçant. C'est un excellent smartphone haut de gamme avec de nombreuses qualités et est très apprécié par les fans de la marque ! Sorti au prix de 909€, il est encore assez compliqué de le trouver à un bas prix, mais il est possible de trouver votre iPhone neuf moins cher. En effet, ce marchand baisse son prix de plus de 100€. Chez Rakuten, son prix passe de 909€ à seulement 779,99€ !

Que nous propose l'iPhone 13 côté design ?

Six coloris différents sont proposés pour l'iPhone 13, le Vert, le Rose, le Bleu, le Minuit, la Lumière stellaire et le (PRODUCT) RED. Il a un poids de 162 g et a pour dimensions 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et peut résister jusqu'à une heure d'immersion. Du point de vue des connecteurs, il dispose d'un port Lightning 2.0. Le mobile dispose d'un emplacement pour les cartes nano SIM. Au niveau de l'écran, l'iPhone 13, smartphone d'Apple, intègre une dalle Super Retina avec 60 Hz de taux de rafraîchissement, une définition de 2532 X 1170 px et une diagonale de 6,1 pouces. À noter que l'écran est également équipé d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Photos et vidéos

Trois objectifs sont présents sur l'iPhone 13 en ce qui concerne l'appareil photo, deux modules arrière et un module frontal pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière est doté pour sa part d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant au seul objectif avant, il se caractérise par 12 Mpx de résolution. L'iPhone 13 vous permettra aussi d'éditer ou filmer des clips vidéo en 4K HDR Dolby Vision.

Quelles performances et quelle endurance pour l'iPhone 13 ?

Nous retrouvons la puce A15 Bionic, épaulée par une RAM de 4 Go. Ce SoC est doté d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Super Retina XDR. Du côté réseau et connectivité, l'appareil est équipé de la 5G NR, du FDD‑LTE 4G, du TD‑LTE 4G, du CDMA EV‑DO Rev. A 2G, de l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et du GSM/EDGE 2G ainsi que du wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. IOS 15 est installé sur l'appareil. Ce smartphone est doté de la charge rapide 20 W et de la charge sans fil. Du point de vue de l'autonomie, la batterie de ce smartphone est dotée de 2 815 mAh de capacité.