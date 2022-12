La fiche technique du futur Samsung Galaxy A14 5G se confirme, il y aura un chipset Exynos 1330 à bord

Il y a quelques semaines maintenant, le prochain smartphone d’entrée de gamme, le Samsung Galaxy A14 5G passait sous Geekbench livrant des détails concernant sa fiche technique et notamment sur la présence du chipset Samsung Exynos 1330. Maintenant, nous avons plus de détails.

Samsung prépare activement la sortie de son prochain mobile d’entrée de gamme, le Galaxy A14 5G. L’histoire n’est vraiment pas claire avec ce smartphone. En effet, la référence SM-A146B qui est associée au Galaxy A14 5G a été aperçue dans les listes de résultats de Geekbench et il y est fait mention d’un processeur Samsung Exynos qui n’a pas encore été officialisé par le géant sud-coréen, l’Exynos 1330.

Plus de détails sur le chipset embarqué

Grâce à une capture d’écran qui est apparue sur la plateforme Google Play mentionnant le Samsung Galaxy A14 5G, nous connaissons maintenant les détails de la composition du chipset Samsung Exynos 1330. Il possède deux cœurs Cortex A-78 avec une fréquence d’horloge de 2,4 GHz et six cœurs Cortex-A55 fonctionnant à 2,0 GHz. La partie graphique est confiée au module Mali-G68 tournant à 950 MHz. Or, il semblerait que cette configuration soit très proche de celle proposée par le Soc Dimensity 700 développé par MediaTek et dont certaines versions du Galaxy A14 5G de Samsung pourraient profiter. Ce chipset est ainsi intégré au Galaxy A13 5G actuellement disponible dans le commerce alors que sa version 4G embarque un processeur Exynos 850. Il pourrait donc y avoir une version 4G du Galaxy A14… ou pas.

Quelle configuration technique pour le Galaxy A14 5G de Samsung ?

Le processeur Samsung Exynos 1330 sera très certainement utilisé dans d’autres appareils que le Galaxy A14 5G. Certaines rumeurs évoquent le Galaxy M15 5G qui est prévu pour l’année prochaine. Celui-ci aurait été aperçu dans les listes de résultat de Geekbench indiquant sa composition et correspondant au Exynos 1330 ainsi organisé. Des photos presse ont été publiées. Le Galaxy A14 5G est attendu avec un écran LCD de 6,8 pouces, donc très grand avec une définition de 1080x2400 pixels. Il y aurait un capteur photo principal de 50 mégapixels avec une caméra à selfie de 13 mégapixels installé à l’avant. Sa batterie aurait une capacité de 5000 mAh. Il faudra attendre d’autres confirmations sur les détails techniques avant une officialisation qui pourrait arriver assez rapidement puisqu’il semble que la page d’assistance officielle soit déjà disponible sur certains sites du fabricant, ce qui est normalement, l’une des dernières étapes avant une annonce officielle.