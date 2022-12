Des photos Presse du prochain Samsung Galaxy A14 en fuite avant sa présentation officielle

Jusqu’ici, nous avions entendu parler du prochain smartphone d’entrée de gamme de Samsung, le Galaxy A14 avec des rendus réalistes issus d’informations recueillies çà et là. Désormais, ce sont les photos officielles qui sont destinées à la presse qui viennent de fuiter confirmant le design de l’appareil.

Début octobre, le pronostiqueur OnLeaks publiait plusieurs images avec ce qui pourrait bien être le prochain smartphone d’entrée de gamme de Samsung, le Galaxy A14. Les rendus sont réalisés en 3D avec des logiciels spécifiques, ne s’agissant pas de photos du produit étant donné que l’intéressé ne l’a pas encore entre les mains, mais se sert d’informations recueillies auprès de ses sources pour conceptualiser les lignes de l’appareil. Mais, cette fois-ci, ce sont bien des photos que Evan Blass a réussi à se procurer du futur Samsung Galaxy A14.

Les photos confirment les formes prévues par les rendus 3D

Il n’a pas encore été annoncé, mais devrait l’être dans le courant des premiers mois de 2023 tout en laissant de la place aux modèles plus haut de gamme de la série Galaxy S23. Les photos mises en ligne confirment les lignes imaginées sur les rendus 3D. On peut voir des coins très arrondis avec un dos totalement plat. Les capteurs photo semblent posés sur la coque arrière de l’appareil pour un style complètement épuré. Sur le profil droit, le bouton de mise en veille sert aussi de lecteur d’empreinte digitale et le bouton pour gérer le volume est situé juste au-dessus. Le capteur à selfie est intégré dans une encoche sur l’écran Infinity-U qui aurait une diagonale de 6,8 pouces.

Pour la partie photo, le Galaxy A14 de Samsung pourrait embarquer un capteur principal de 50 mégapixels. Il y aurait un capteur à selfie de 13 mégapixels.

Pour fonctionner, le prochain smartphone Samsung Galaxy A14 serait alimenté par une batterie ayant une capacité de 5000 mAh. Il serait animé par un chipset Exynos encore inconnu. Evan Blass s’attend à ce que l’appareil soit proposé à un prix qui sera particulièrement attractif pour séduire le plus grand nombre, le mobile pouvant s’appuyer sur le système Android 13 avec les fonctionnalités prévues par le géant sud-coréen. La date de sa présentation officielle n’est pas encore connue, mais il semble que l’annonce ne soit pas si éloignée dans le temps que cela, toujours d’après le pronostiqueur.