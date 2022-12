Maintenant une photo de ce qui pourrait bien être le Oppo Find X6 ?

D’ici le mois d’avril 2023, Oppo aura dévoilé officiellement sa nouvelle série haut de gamme Find X6 avec, à minima, un modèle abordable, un Premium et un exemplaire montrant tout le savoir-faire de la marque. Le Find X6 et le Find X6 Pro devraient donc en faire partie. En début de semaine, des photos de ce qui pourrait être le design du Find X6 Pro ont été publiées sur la toile montrant l’arrière de l’appareil et plus particulièrement la partie haute qui concerne les capteurs photo et de quelle manière ils sont intégrés au téléphone portable. Si la version Find X6 Pro arbore effectivement ce design avec un très large cercle centré avec les trois capteurs inscrits à l’intérieur, il faudra le vérifier, il est possible que le nouveau visuel publié sur le site slashleaks soit celui du modèle Find X6.

Rappelons que le Find X5 Pro a un design légèrement différent du Find X5 qui propose notamment un dos en verre alors que celui de la version Pro est en céramique d’une seule pièce qui revient sur les capteurs. C’est aussi le cas à l’arrière du Find X5 mais avec un autre ton au niveau de la plaque qui contient les objectifs photo et le flash. Evan Blass, à l’origine de cette fuite, a un bilan particulièrement sérieux et pense savoir que cette photo est celle d’un Find X6. On peut notamment y voir le logo du partenaire Hasselblad qui est mis en avant. La mention Marisilicon y est aussi présente signifiant la présence de la puce de traitement d’image pour optimiser les rendus.

Quelles caractéristiques techniques pour le Find X6 d’Oppo ?

Le prochain smartphone Oppo Find X6 pourrait profiter d’un capteur de 1 pouce de 50 mégapixels que l’on trouve sur les Vivo X90 Pro+, le Oppo Find X6 Pro et le Xiaomi 13. Il serait accompagné d’un autre capteur de 50 mégapixels et d’un troisième capteur qui aurait 32 mégapixels servant de téléobjectif et donc capable d’offrir un zoom optique. Le Find X6 devrait être animé par le chispet Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 alors que la version Pro profiterait du Snapdragon 8 Gen 2. D’ici à la présentation officielle des smartphones de la série Find X6, Oppo doit se concentrer sur les annonces concernant ses nouveaux smartphones pliants, les Find N2 et Find N2 Flip.