Xiaomi Redmi 9A: Avec 31% de réduction, ce smartphone pas cher est à moins de 100€ chez ce marchand !

Le Xiaomi Redmi 9A est le smartphone d'entrée de gamme de la marque chinoise, le moins cher sur le marché. Les performances de ce smartphone sont loin d'être incroyable mais il est tout à fait convenable si vous souhaitez vous en servir très simplement. Il sera parfait pour les utilisateurs très occasionnel et profite d'une énorme batterie lui permettant de d'avoir une très longue autonomie. Idéal pour les plus anciens souhaitant juste appeler leurs petits enfants et proches de temps à autres ou à l'inverse il conviendra très bien à un jeune pré-ado pour appeler ou échanger des sms avec ses amis. Il fera le job pour des tâches simples. Récemment au prix de 139,99€, il est aujourd'hui à 96€ soit une promotion de 31%. Idéal pour faire des économies !

Un Xiaomi avec un écran de bonne qualité et compact

Le Redmi 9A est disponible en trois coloris différents : Gris, Bleu et Vert. Du côté des connecteurs, il est doté d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. L'écran LCD du Redmi 10, smartphone de Xiaomi, est équipé d'une dalle LCD avec une diagonale de 6,53 pouces, 1600 X 720 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale et de la reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Appareil photo : que nous promet ce Redmi 9A ?

Voilà quelques informations qui intéresseront les photographes passionnés : l'objectif principal propose 13 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le seul objectif avant propose pour sa part 5 Mpx de résolution. Enregistrez ou éditez vos clips vidéo en 1080p, Full HD.

Quelle endurance et quelles performances pour ce Xiaomi

Sous le capot, le mobile embarque la puce Mediatek Helio G25. Elle est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz. La RAM de cette puce est de 2 Go. En ce qui concerne le réseau et la connectivité, l'appareil est équipé de la 4G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G ainsi que du wifi 5 (ac). La version Android 10Q est installée sur l'appareil. Ce smartphone dispose de la charge rapide. Côté autonomie, sa batterie possède 5 000 mAh de capacité.