Oppo Find X5 Pro: Un des meilleurs smartphone de 2022 est en promotion chez ce marchand !

Le Oppo Find X5 Pro fait partie des meilleurs smartphones de l'année 2022. Un smartphone ultra haut de gamme qui vient directement concurrencer les plus grandes marques comme Samsung, Xiaomi ou Apple. Il possède d'immenses qualités et il est aujourd'hui en promotion. Pour 2023, misez sur cet outsider très puissant !

Le Oppo Find X5 Pro est un excellent smartphone ultra premium sorti en Mars 2022. Il fait partie des meilleurs photophones de 2022, mais possède bien d'autres qualités :

Un écran LTPO Amoled sublime

Des performances exceptionnelles

Un design atypique et très bien fini

Une charge ultra-rapide en 17 minutes avec une énorme batterie

Vous l'aurez compris, ce smartphone est tout simplement hors-norme et dépasse la plupart de ses concurrents surtout au niveau de la photographie ! Sorti au prix de 1299€ son prix passe à 999€. Il profite aujourd'hui de 23% de réduction sur la boutique Boulanger chez Rakuten. De plus, recevez 49,95€ en bon d'achat en vous inscrivant au Club R. Une très bonne offre à hauteur de ce smartphone incroyable.

Design et ergonomie du Find X5 Pro

Deux coloris différents sont proposés pour le Find X5 Pro (noir et blanc). Il a un poids de 218 g et mesure 163.7 x 73.9 x 8.5 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre la poussière et l'eau. Au niveau des connecteurs, il dispose d'un port USB Type-C 3.2. Cet appareil accepte uniquement une carte nano SIM. L'écran Amoled LTPO du Find X5 Pro, smartphone de Oppo, propose une dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,7 pouces de diagonale et une définition de 3216 X 1440 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Quelles performances et quelle endurance pour ce Oppo

Du côté des performances, le portable embarque la puce Snapdragon 8 Gen 1. Cette dernière est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 730. Quant à la RAM, ce SoC offre un espace de 12 Go. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, le mobile est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). Android 12 est installé sur l'appareil. Pour charger votre mobile à tout moment, tirez parti d'une charge rapide de 80 W et de la charge sans fil. Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité.

Un appareil photo de grande qualité avec quatre objectifs

Pour tout ce qui est photos et vidéos, quatre objectifs sont présents sur le Find X5 Pro, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/1.7. Le deuxième objectif arrière intègre pour sa part 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le dernier objectif arrière possède 13 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal est doté, lui, d'une résolution de 32 Mpx. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos. Par le biais de ce portable, éditez ou enregistrez des clips vidéo en 4K.