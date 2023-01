Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: 60% de réduction sur ce smartphone, c'est déjà les soldes chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est un smartphone ultra premium sorti en 2021. Ce smartphone exceptionnel profite d'une réduction qui l'est tout autant ! Ce marchand commence les soldes avant tout le monde et réduit son prix de 60% !

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est un smartphone haut de gamme de la marque coréenne. Sorti en 2021, il profite du meilleur de la technologie Samsung. Encore aujourd'hui, il offre des performances impressionnantes et reste plus performant que bon nombre de smartphones sortis en 2022. Sa fiche technique est tout simplement impressionnante. Un écran Super AMOLED de 120Hz, une RAM de 12Go, des capacités photos folles, une énorme batterie, bref un vrai bijou ! Sorti au prix de 1259€, il était inaccessible pour beaucoup d'entre nous, mais aujourd'hui avec 60% de réduction, il devient l'affaire à saisir de ce début d'année ! Chez Rakuten son prix passe à 495,38€ avec en plus 10€ de réduction avec le code AMB101000 et 39,63€ offerts en bon d'achat avec le CLUB R. Son prix passe de 1259€ à seulement 485,38€, un prix ultra !

Design du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Deux coloris différents sont proposés pour le Galaxy S21 Ultra 5G : Noir et Argent. Il pèse 227 g et a pour dimensions 75.6 x165. 1x8. 9 mm. Du point de vue de la connectique, il est équipé d'un port USB Type-C 3.0. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre appareil. Le Galaxy S21 Ultra 5G est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED d'une définition de 3200 X 1440 px, de 6,8 pouces de diagonale et de 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreinte digitale.

Quelles performances et quelle endurance pour ce Galaxy S21 Ultra 5G

La puce Exynos 2100 est appuyée par une RAM de 12 Go. Ce SoC intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G78. Sur le plan réseau et connectivité, le portable propose la 5G, 4G, 3G+ et le GSM 2G ainsi que le wifi 6E. Android 11 est installé sur l'appareil. Ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide (25 W) ou charge sans fil.

Cinq objectifs photo pour ce Galaxy S21 Ultra 5G

Voici quelques informations qui intéresseront les mordus de photographie : le Galaxy S21 Ultra 5G embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal possède 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/4.9. Quant au troisième objectif arrière, il possède 10 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/4.9. Le dernier objectif arrière propose pour sa part une résolution de 10 Mpx et une ouverture relative de f/4.9. Quant à lui, l'objectif avant est doté de 40 Mpx de résolution. Le Galaxy S21 Ultra 5G vous permettra par ailleurs de lire ou éditer vos vidéos en 8K. Ce mobile embarque aussi un stabilisateur optique.