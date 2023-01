L'iPhone 13 à prix réduit : ne manquez pas l'occasion de l'acheter avec une réduction de 14%

L'iPhone 13 est l'avant dernier modèle de la gamme phare d'Apple, qui a été lancé en octobre 2021. Ce téléphone dispose de nombreuses améliorations par rapport à ses prédécesseurs, notamment en terme de puissance, de design et de fonctionnalités. Il est aujourd'hui en promotion chez Rakuten qui vous permet d'économiser 14% sur le prix de ce smartphone exceptionnel. Le prix de l'iPhone 13 passe de 909€ à seulement 779,99€ ! De plus, profitez de 39€ offerts en bons d'achat avec le Club R !

Capacités de l'écran



L'iPhone 13 dispose d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2532 x 1170 pixels. Cet écran offre une qualité d'image exceptionnelle, avec des couleurs vives et une luminosité élevée. Il est également protégé par un verre Ceramic Shield, qui est 4 fois plus résistant aux chocs que le verre utilisé sur les modèles précédents.

Performances améliorées

L'iPhone 13 est équipé du processeur A15 Bionic, qui est le plus puissant jamais utilisé dans un smartphone en 2021. Ce processeur permet au téléphone de fonctionner de manière fluide et rapide, même lorsque vous utilisez de nombreuses applications en même temps ou que vous jouez à des jeux exigeants.

De plus, l'iPhone 13 dispose d'une nouvelle puce M1, qui offre des performances encore plus rapides pour la gestion des tâches et la création de contenu. Cette puce permet également d'améliorer l'efficacité énergétique du téléphone, ce qui signifie que vous pourrez l'utiliser plus longtemps sans avoir à le recharger.

Appareil photo et vidéo de qualité



L'iPhone 13 est équipé d'un appareil photo de 12 mégapixels avec un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Cet appareil photo permet de prendre des photos de qualité professionnelle avec un niveau de détail élevé et une excellente gestion de la lumière.

Le téléphone dispose également d'une caméra frontale de 12 mégapixels avec une résolution de 4K, ce qui vous permet de prendre des selfies de qualité supérieure et de réaliser des vidéos en direct en haute résolution.

Enfin, l'iPhone 13 est compatible avec la technologie Dolby Vision HDR, ce qui signifie que vous pouvez regarder des vidéos avec une qualité d'image exceptionnelle. Les vidéos en Dolby Vision HDR ont une luminosité, une couleur et un contraste améliorés, ce qui vous permet de profiter d'une expérience visuelle immersive.

En résumé, l'iPhone 13 est un téléphone de haute qualité qui offre de nombreuses améliorations par rapport aux modèles précédents. Sa puissance, son design et ses fonctionnalités en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à acheter un nouveau téléphone. N'oubliez pas de profiter de la promotion de 14% chez Rakuten pour vous offrir ce téléphone exceptionnel à un prix avantageux.