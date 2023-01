Lenovo ThinkPhone by Motorola, toute nouvelle série officielle de smartphones dont voici tous les détails

La rumeur disait vrai ! La marque Lenovo vient d’officialiser le smartphone ThinkPhone by Motorola lors d’un évènement et doit le commercialiser dans les prochaines semaines sur plusieurs marchés dont en France. En voici tous les détails.

Il y a quelques semaines, nous relayions une rumeur qui faisait état d’un probable smartphone qui serait lancé sous la marque Lenovo, spécialiste de l’informatique. Celle-ci s’est avérée exacte et effectivement, Lenovo a dévoilé officiellement, le ThinkPhone by Motorola. La société chinoise s’appuie ainsi sur les marques Lenovo et Motorola, mais aussi sur « Think » symbole depuis plusieurs années des fameux ordinateurs Lenovo Thinkpad, lui-même repris à IBM, pour espérer un public aussi large que possible.

Le design attendu du ThinkPhone by Motorola

Comme attendu, le ThinkPhone by Motorola dispose bien de trois boutons sur le côté droit. Le premier permet de mettre le mobile en veille alors que le deuxième a pour fonction la gestion du volume. Sur le profil gauche, il y a effectivement un bouton spécial qui pourrait être personnalisé pour lancer immédiatement une application favorite. La forme du smartphone est assez rectangulaire. L’appareil bénéficie bien d’un revêtement en fibre de carbone. Il est certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. À l’arrière de l’appareil, les capteurs photo sont installés, comme la plupart du temps, dans le coin supérieur à gauche intégrant une configuration de 50+12+2 mégapixels au dos et un capteur à selfie de 32 mégapixels est installé en frontal.

Quelle fiche technique pour le Motorola ThinkPhone ?

Le ThinkPhone by Motorola est équipé d’un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz. L’écran peut supporter le format vidéo HDR10+ utilisé sur certaines plateformes de streaming vidéo. Il cache un lecteur d’empreinte digitale pour l’authentification de son propriétaire. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 68 watts. Il est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et dispose d’un maximum de 12 Go de mémoire vive (configuration possible aussi avec 8 Go) et d’une capacité de stockage de 512 Go. On peut compter sur une connectivité 5G et du Wi-Fi 6E.

Comme les autres mobiles Motorola, il peut utiliser la fonction Ready For pour s’interfacer avec un moniteur pour le transformer en une unité centrale. Le smartphone ThinkPhone by Motorola profite des applications Microsoft préinstallées ainsi que de fonctionnalités relatives à l’exploitation de fichiers PDF. Il est également possible d’utiliser la voix pour dicter des textes, par exemple. Pour le moment, Lenovo n’a pas officialisé de date de disponibilité ni de prix pour le marché français, mais comptez sur nous pour vous en informer dès que nous en saurons plus à ce sujet.