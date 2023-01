Samsung Galaxy S22 : Son prix chute après l'annonce du Samsung Galaxy S23 !

Le Samsung Galaxy S22 est un smartphone haut de gamme sorti par la marque coréenne, il y a presque un an. Son successeur le Galaxy S23 devrait être prochainement présenté et naturellement les prix du S22 baissent. Mais Amazon a décidé de vraiment casser le prix du Galaxy S22 en vous faisant profiter d'une remise de 26% ! Pourtant, ce smartphone est ultra performant avec des composants derniers cris : un écran AMOLED Full HD+ 120hz, une puce performante associée à 8Go de RAM et une très bonne capacité photo. Ce smartphone a tout pour plaire et reste parfait pour l'année 2023. Il est désormais possible de le trouver à 633€ au lieu de 859€ chez Amazon, une offre à saisir rapidement, pas sûr que son prix soit plus intéressant durant les soldes.

Design du Galaxy S22

Le Galaxy S22 est proposé à l'achat en quatre coloris différents, le Noir, le Blanc, le Vert et le Rose. Il a un poids de 167 g et mesure 146 x 70.6 x 7.6 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une protection contre la poussière et l'eau. Au niveau de la connectique, il est équipé d'un port USB Type-C 3.2. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre appareil. Au niveau de l'écran, le smartphone Galaxy S22 possède une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,1 pouces de diagonale et une définition de 1080 X 2340 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Quel appareil photo pour le Samsung Galaxy S22?

Pour les photographes passionnés, le Galaxy S22 embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 50 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière propose quant à lui 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Concernant le dernier objectif arrière, il intègre une résolution de 10 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 10 Mpx. Sur le plan des vidéos, l'appareil peut enregistrer en 8K@24 fps. Ce portable est doté d'un stabilisateur optique.

Quelles performances et quelle endurance pour ce Samsung

La puce Exynos 2200 est épaulée par une RAM de 8 Go. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique Xclipse 920. Du côté du réseau et de la connectivité, le mobile propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. La version Android 12 est installée sur le portable. D'un point de vue de l'autonomie, il est alimenté par une batterie de 3 700 mAh de capacité avec charge sans fil ou charge rapide (25 W).