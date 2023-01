Le smartphone pliant de Google entrera en production au troisième trimestre 2023

D’après la feuille de route établie par Google pour ses produits, il semble que le premier téléphone pliant de la marque soit officialisé lors de la conférence Google I/O qui doit se dérouler courant mai. Il serait alors temps d’exposer l’appareil afin de le montrer sous toutes ses coutures même si nous avons certainement déjà un aperçu de ce à quoi il pourrait ressembler. Sa fiche technique serait également dévoilée. Le média sud-coréen TheElec rapporte que la société Samsung Display travaille avec Google sur un projet de fabriquer les écrans pour les futurs mobiles pliants du géant américain et que la fabrication pourrait être effective vers les mois de juillet ou août.

Les meilleures dalles pour Samsung

Le principe de pliure du Pixel Fold, si c’est bien son nom, reprend exactement celui du Samsung Galaxy Z Fold4 qui s’ouvre comme un livre avec une charnière verticale. Toutefois, il semble peu probable que l’écran du mobile pliant Google supporte l’utilisation d’un stylet comme le peut le mobile Samsung avec le S Pen. Le téléphone envisagé avec Samsung Display aurait un écran externe de 5,78 pouces avec un écran interne d’une diagonale de 7,57 pouces lorsque l’appareil est totalement ouvert. Le mobile Google pourrait ainsi avoir du mal à se distinguer des autres. En effet, on imagine bien que Samsung Display va réserver ses dalles les plus intéressantes à Samsung Electronics pour ses appareils et fournit des surfaces d’affichage répondant à des critères inférieurs aux autres clients. Selon The Elec, le projet avec Samsung Display a été plusieurs fois reporté ce qui aurait conduit à deux ans de retard par rapport aux plans initiaux. Le marché semble de plus en plus prêt à accueillir ce type d’appareil, pliant et le timing pourrait finalement être meilleur si le mobile est commercialisé d’ici la fin de l’année comme cela pourrait être possible si effectivement il rentre dans cette phase de production dès cet été. Rappelons que le smartphone doit fonctionner avec le processeur Tensor G2 installé au cœur des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, disponibles depuis quelques mois maintenant.