Google Pixel 6 Pro: 33% de réduction sur ce smartphone haut de gamme, ce marchand casse les prix !

Le Google Pixel 6 Pro est un smartphone haut de gamme sorti par le géant américain en 2021. Ce smartphone ultra performant même encore aujourd'hui, sera idéal pour vous accompagner en 2023. Ses très bonnes qualités photos, son écran OLED performant et sa très bonne fiche technique en font un smartphone haut de gamme de très bonne facture. De plus, son prix devient très intéressant aujourd'hui grâce à cette promotion de Boulanger sur le site de Rakuten ! Sorti au prix de 899€ il profite de 33% de réduction pour passer à 599€, un excellente affaire avec une livraison rapide et des garanties assurées par Boulanger.

Que nous propose le dernier Google côté design ?

Le Pixel 6 Pro est proposé à l'achat en un seul coloris, le noir carbone. Il a un poids de 210 g et mesure 163,9 x 75,9 x 8,9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une assurance contre la poussière et l'eau. Sur le plan de la connectique, il inclut un port USB Type-C 3.1. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Pixel 6 Pro est doté d'une dalle Oled avec une définition de 3120 X 1440 px, 6,7 pouces de diagonale et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est également enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreinte digitale.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

La puce Tensor est épaulée par une RAM de 12 Go. Cette puce intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz et une puce graphique Mali G78. Du côté réseau et connectivité, le mobile est équipé de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 6. La version Android 12 est installée sur l'appareil. Il est alimenté par une batterie de 5 003 mAh de capacité avec charge rapide (30 W) ou charge sans fil.

Photo et vidéo

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes passionnés : quatre modules photos sont présents sur le Pixel 6 Pro, trois modules arrière et un à l'avant pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal possède 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.85. Quant à lui, le deuxième objectif arrière se caractérise par une résolution de 48 Mpx et par une ouverture relative de f/3.5. Le dernier objectif arrière est doté pour sa part de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Au niveau de l'objectif avant, il a une résolution de 11 Mpx. Cet appareil embarque aussi un stabilisateur électronique. D'un point de vue des clips vidéo, l'appareil peut enregistrer en 4K@30 IPS.