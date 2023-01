De nouveaux détails sur le premier smartphone pliant à clapet de Vivo

Nous savons que Vivo travaille actuellement sur un nouveau smartphone qui a la particularité d’être un modèle pliant reprenant un format à clapet, comme le Samsung Galaxy Z Flip4 et le Huawei P50 Pocket. Il aura deux écrans, un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur. Nous avons maintenant un peu plus de détails.

Pour continuer son développement, la marque Vivo envisagerait de commercialiser prochainement un nouveau smartphone dont la particularité serait qu’il soit pliant, à clapet. Il reprendrait ainsi le principe utilisé sur le Motorola Razr 2022, le Huawei P50 Pocket et le Samsung Galaxy Z Flip4 avec une charnière horizontale. Le Vivo X Flip est attendu cette année, au moins pour le marché chinois. Il y a peu de temps, des visuels extrêmement réalistes semblaient montrer ce à quoi pourrait ressembler le mobile.

On peut y voir un bloc d’optiques sous la forme d’un cercle pour intégrer les capteurs avec un flash qui serait déporté et un écran externe situé en dessous. Celui-ci serait rectangulaire et dans une position différente par rapport au Oppo Find N2 Flip qui vient d’être officialisé en Chine et dont nous pourrons profiter en France d’ici quelques mois. Ce dernier utilise la hauteur alors que l’écran externe du Vivo X Flip serait dans le sens horizontal, en largeur.

De nouveaux détails pour le prochain pliant de Vivo

Le smartphone pliant Vivo X Flip pourrait bénéficier d’une charnière robuste pour lui permettre de maintenir l’angle que l’on veut. L’écran externe aurait une définition horizontale de 682 pixels. La largeur de l’écran interne serait remplie par 1080 pixels. Rappelons que c’est aussi le cas des écrans internes des Samsung Galaxy Z Flip4, Oppo Find N2 Flip et Motorola Razr 2022. A l’extérieur, il semblerait que deux capteurs photo soient présents et qu’il y ait la mention Zeiss, partenaire photo du fabricant de téléphones.

Selon le schéma publié, les boutons pour gérer le volume et la mise en veille sont installés sur le côté droit de l’appareil. Ce dernier contient le lecteur d’empreinte digitale. Le Vivo X Flip devrait être animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il est attendu pour la première moitié de 2023, en tous les cas en Chine. Nous verrons si la marque est décidée à le commercialiser sur d’autres marchés.