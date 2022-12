Vivo aussi aura son smartphone pliant à clapet, le Vivo X Flip dont les premières fuites arrivent

Si nous pensions que l’année 2022 allait être celle des smartphones pliants, finalement ce sera très certainement plutôt pour 2023 où à peu près toutes les marques disposeront de leurs modèles flexibles qui se plient dans un sens ou dans un autre. Ainsi, Oppo vient d’annoncer les Find N2 et Find N2 Flip et récemment, Vivo a lancé son premier modèle de smartphone pliant, le Vivo X Fold au début 2022 et plus récemment à profiter d’un événement pour annoncer une évolution avec le Vivo X Fold+. Malheureusement, ces modèles ne sont disponibles qu’en Chine. Espérons qu’il en sera différemment pour le prochain. En effet, nous savons que Vivo travaille sur un modèle à clapet qui viendrait directement concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip4, le Motorola Razr 2022, le Huawei P50 Pocket et bientôt le Oppo Find N2 Flip.

Les premières rumeurs sur le Vivo X Flip

Pour le moment, les informations techniques concernant le Vivo X Flip sont minces. En effet, à priori, il sera animé par le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 plutôt que le récent Snapdragon 8 Gen 2. Il s’agit d’un processeur qui a été intégré dans plusieurs appareils et qui semble donner pleinement satisfaction aussi bien en termes de performances que de consommation d’énergie afin d’assurer une autonomie aussi longue que possible tout en maintenant une expérience agréable et fluide.

L’autre information provient du pronostiqueur Digital Chat Station qui profite d’un bilan particulièrement remarquable. Il pense connaître le schéma d’organisation des capteurs photo par rapport à l’écran externe qui serait sur le Vivo X Flip. On peut y voir un cercle assez large qui est là pour intégrer les objectifs des différents capteurs photo. Le flash serait à l’extérieur de ce cercle. Juste en dessous et occupant toute la largeur de l’appareil, il y aurait l’écran externe dont on ne connait pas les dimensions exactes, mais qui semble assez grand à en juger par rapport au gabarit de l’appareil.

L’organisation est différente de la concurrence où Samsung a choisi d’avoir l’écran et les capteurs côte à côte, Motorola a préféré les mettre l’un au-dessus de l’autre alors que le Oppo Find N2 Flip propose un écran dans le sens de la hauteur, à côté des capteurs.

Notez qu’une version sans écran externe serait également à l’étude par la marque, mais il pourrait s’agir uniquement de modèles de tests, car il est vrai que sans, l’intérêt d’avoir un téléphone à clapet est moins utile, car il faudrait ouvrir l’appareil à chaque notification ce qui rendrait son usage moins ergonomique qu’avec une surface d’affichage à l’extérieur offrant la possibilité de regarder la notification et d’interagir avec, sans avoir à déployer l’écran interne.