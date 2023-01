Le smartphone realme GT Neo 5 aperçu sous Geekbench livrant des détails sur sa fiche technique

L’un des prochains modèles phares de la marque realme devrait être le realme GT Neo 5 qui va succéder au realme GT Neo 3 actuellement disponible. Rappelons que le chiffre 4 porte mal en Chine, pays d’origine du fabricant décidant ainsi, afin de conjurer le sort, de passer directement du 3 au 5. Récemment, nous avons eu vent du fait que le realme GT Neo 5 sera l’un des premiers smartphones au monde à pouvoir supporter une puissance de charge de 240 watts. L’appareil porte le numéro de modèle RMX3708 et vient d’être aperçu dans les listes de résultats de l’application de tests de performances brutes, Geekbench. Le mobile a réussi à décrocher des scores de 1279 et 3902 pour, respectivement, les mesures en monocœur et en multicœur. Les caractéristiques techniques du chipset embarqué correspondraient au Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. On peut également voir que le smartphone testé contient 16 Go de mémoire vive, ce qui est énorme car les modèles les plus haut de gamme proposent jusqu’à 12 Go, voire 16 Go pour quelques exceptions. L’appareil fonctionne sous Android 13.

Quelles autres caractéristiques pour le realme GT Neo 5 ?

Nous avons évoqué la grande puissance de charge que l’appareil pourrait encaisser, jusqu’à 240 watts, ce qui lui permettra d’offrir une vitesse de charge très rapide. La batterie qui serait de 4600 mAh pourrait ainsi être totalement remplie en moins de 15 minutes. Une autre version pourrait également être proposée, avec une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 150 watts.

Sinon, certaines rumeurs envisagent que le realme GT Neo 5 aura un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Enfin, pour les photos, il se murmure que l’appareil pourrait disposer de trois capteurs au dos avec un module principal de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra dédiée aux prises de vue macro de 2 mégapixels. Les selfies seraient confiés à un capteur frontal de 16 mégapixels.

Si le realme GT Neo 5 est bien passé sous Geekbench, cela signifie que son lancement ne devrait plus trop tarder.