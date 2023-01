Le realme C55 pour remplacer le realme C35 ? Plusieurs pistes semblent aller dans ce sens

Pour séduire un public toujours plus large, la marque realme a pour principale stratégie commerciale d’inonder les marchés avec un très grand nombre de références proposées dans différentes configurations. Elle couvre tous les segments de l’entrée de gamme jusqu’aux modèles Premium. C’est le premier qui nous intéresse ici. En effet, en avril dernier, realme présentait en France, le realme C35. Il semble que le fabricant soit sur le point d’annoncer son successeur qui serait le modèle realme C55.

Le smartphone realme C55 porte le numéro de modèle RMX3710. Il vient de passer les certifications de plusieurs organismes, une étape obligatoire pour les appareils électroniques destinés à la commercialisation. Son passage livre quelques petits détails sur sa fiche technique. On peut notamment y apprendre que l’appareil peut supporter la charge à 33 watts. Cela suffit pour signifier que le téléphone serait le modèle de la série C de realme qui se rechargerait le plus vite. On ne connaît pas la capacité exacte de la batterie.



realme C35

Quelle fiche technique pour le realme C55 ?

Pour le moment, c’est tout ce que nous savons du realme C55. Toutefois, vu qu’il devrait succéder au realme C35, sa configuration devrait s’appuyer sur celle-ci. Rappelons qu’il utilise un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de 60 Hz. Il est compatible 4G avec son processeur Unisoc T616 avec 4 Go de mémoire vive (ou 6 Go) et 64 ou 128 Go d’espace de stockage interne. L’appareil embarque une batterie de 5000 mAh et dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Il a été annoncé à un prix à partir de 180 €. Nous verrons dans les prochaines semaines si d’autres rumeurs arrivent jusqu’à nous pour voir si la fiche technique évolue et si oui, sur quels composants.