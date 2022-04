Realme présente le smartphone d’entrée de gamme realme C35 à partir de seulement 159 €

Après le modèle haut de gamme realme GT 2 Pro, la marque se reconcentre sur l’entrée avec la disponibilité du realme C35 décliné en plusieurs versions avec plus ou moins de capacité mémoire interne mais proposé à un prix très attractif de 159 €.

Pour son smartphone d’entrée de gamme, realme propose un design plutôt remarquable avec des lignes qui s’inspirent de celles proposées sur les dernières séries des iPhone 13 notamment avec un dos totalement plat, même jusqu’aux bords et avec des profils qui le sont tout autant. Le mobile est décliné en deux coloris : noir ou vert (clair) avec des reflets qui semblent provenir des moindres sources de lumière venant se poser dessus. Le realme C35 ne fait que 8,1 mm d’épaisseur ce qui est tout à fait correct pour un modèle d’entrée de gamme, certains du milieu étant moins fins. Il fait 189 grammes sur la balance.

Un écran LCD à bord et une puce Unisoc

Le realme C35 utilise un large écran 6,6 pouces en diagonale avec une encoche au centre en haut. Il y a des bords assez épais sur la dalle LCD basique intégrée. Le mobile est compatible 4G et propose du Wi-Fi 5 mais pas de NFC. Il y a un port audio jack pour brancher directement un casque audio et il peut supporter deux cartes SIM ainsi qu’une carte mémoire de stockage simultanément. Le stockage interne est proposé à 64 Go ou 128 Go, selon la configuration choisie. Le realme C35 est animé par un processeur Unisoc T616 gravé en 12 nm associé à 4 Go de mémoire vive. Le fabricant ne précise pas si le smartphone propose la fonction RAM Extended pour aller puiser dans la mémoire de stockage pour sa RAM. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil droit. Le realme C35 embarque une batterie de 5000 mAh qui devrait lui apporter une belle autonomie. Il supporte la charge à 18 watts seulement.





Le même capteur photo que le GT 2 Pro et son prix

Pour la partie photo et vidéo, le realme C35 est équipé du même capteur principal que le haut de gamme realme GT 2 Pro, soit un module de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8. Il y a également un capteur noir et blanc pour optimiser les portraits ainsi qu’un objectif dédié aux prises de vue en mode macro, donc proche du sujet. Le mobile est capable de filmer avec une définition très faible de seulement 720p à 30 images par seconde donc plus anecdotique qu’autre chose. Pour les selfies, il y a un capteur de 8 mégapixels installé à l’avant. Le nouveau smartphone realme C35 est proposé à 179,99 € pour la version 4+64 Go ou à 199,99 € pour 4+128 Go. Jusqu’au 1er mai, realme propose une offre promotionnelle permettant d’acquérir le realme C35 4+64 Go à 159,99 € et le realme C35 4+128 Go à 179,99 €.