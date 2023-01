Les photos officielles du Honor Magic5 Lite 5G en fuite avant sa présentation mi-février

Honor doit prochainement renouveler son offre Premium avec la nouvelle série Magic5 qui succède à aux Magic4 Lite 5G, Magic4 et Magic4 Pro. Comme la précédente, celle-ci devrait compter dans ses rangs trois nouveaux modèles et le premier qui sera officiellement dévoilé sera le Magic5 Lite 5G. Une annonce est attendue mi-février pour présenter l’appareil, mais plusieurs détails techniques sont déjà connus et maintenant, c’est le design définitif qui a fait l’objet d’une fuite sur le réseau social Twitter.

C’est le très bien renseigné @Rodent950 qui a publié un message sur Twitter montrant deux photos des deux versions du Magic5 Lite 5G. Ce smartphone sera décliné en noir et en bleu. On peut notamment voir un large cercle qui reprend l’esprit du « ring » arboré par la marque sur les modèles Premium. Ce cercle contient, dans sa circonférence, les 3 capteurs photo ainsi que le flash LED, aux quatre points cardinaux. Les photos montrent également le caractère incurvé de l’écran. Celui-ci est donc de type AMOLED, ce qui constitue une amélioration par rapport au précédent, Magic4 Lite 5G qui est équipé d’un écran LCD. La diagonale serait la même : 6,81 pouces, comme la version Pro, à venir un peu plus tard. La surface d’affichage devrait garder sa fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz pour des défilements fluides. La définition de l’écran serait du 1080x2400 pixels. Le capteur à selfie est intégré au niveau du poinçon, en haut de l’écran.

Quelle configuration technique pour le Magic5 Lite 5G ?

Techniquement, nous avions vu précédemment que le Magic5 Lite 5G était équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695, comme son prédécesseur. Toutefois, le Soc installé sur le nouveau modèle profiterait d’une fréquence d’horloge légèrement supérieure à celle proposée par la puce intégrée au cœur du Magic4 Lite 5G, ce qui lui permettrait d’offrir de meilleures performances, toutes proportions gardées.

Le Magic4 Lite 5G disposerait de 8 Go de mémoire vive et serait animé par Android 12 avant de pouvoir rapidement passer sous Android 13.