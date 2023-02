Honor organise une présentation de ses nouveautés Magic Vs et Magic5 Series à Barcelone pour le MWC 2023

Le prochain salon MWC de Barcelone doit ouvrir ses portes le 27 février 2023 et ce sera l’occasion pour les acteurs de la téléphonie mobile d’annoncer leurs nouveautés. Parmi eux, la marque Honor a décidé d’organiser une keynote, le 27 février, justement, pour présenter non pas un, mais deux smartphones flagship, le Magic5 Pro (ainsi que la série Magic5 dans son ensemble) et le smartphone pliant Magic Vs.

Le Mobile World Congress de Barcelone est le théâtre, chaque année, d’expositions de nouveaux produits autour de la téléphonie mobile et des nouvelles technologies de communication. Pour 2023, la marque Honor sera présente avec un stand dans l’un des halls du MWC et a décidé de prendre la parole pour annoncer ses nouveautés. Pour cela, elle va organiser un événement sur place, qui sera retransmis en direct par différents canaux et accessible à tous.

Pour Honor, il s’agit de dévoiler la suite de sa stratégie « Dual Flagship » avec deux mobiles en fer de lance : le Magic5 Pro et le pliant Magic Vs.

Le Honor Magic Vs a déjà été présenté, sera-t-il identique ?

Le smartphone pliant Honor Magic Vs a été officialisé fin novembre en Chine. Il s’agit d’un modèle qui reprend le principe d’ouverture comme un livre, à l’image du Samsung Galaxy Z Fold4, par exemple. Il dispose d’un écran externe et d’un écran interne qui se replie sur lui-même pour fermer l’appareil. Le Magic Vs sera donc commercialisé en Europe et en France, plus particulièrement. Par rapport à la version annoncée et disponible en Chine, il est toutefois possible que certaines caractéristiques diffèrent légèrement. En effet, jusqu’ici, les modèles chinois et internationaux étaient identiques, mais il semble que la marque ait choisi pour les futurs smartphones de procéder à quelques ajustements sur les fiches techniques pour mieux répondre aux attentes spécifiques de certains marchés. Nous verrons lors de l’annonce officielle si les caractéristiques sont strictement identiques où si la marque a déjà mis en place ce principe.

Toujours est-il que le Honor Magic Vs présenté jusqu’ici est animé par un Soc Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie d’une capacité de 5000 mAh divisée en deux unités afin d’offrir une finesse de seulement 6,1 mm, soit légèrement moins que le Galaxy Z Fold4 qui a un profil de 6,3 mm lorsqu’il est totalement ouvert. Le Magic Vs dispose d’une configuration photo de 54+50+8 mégapixels avec un zoom optique 3x et un capteur pour les selfies de 16 mégapixels. En Chine, la version 8+256 Go est commercialisé à un équivalent de 1015 € HT et de 1220 € HT pour la configuration 12+512 Go. Les prix seront un peu plus élevés pour la France et seront dévoilés lors de la présentation officielle pendant le MWC. La Keynote Honor MWC 2023 se déroulera le 27 février à partir de 13h30 (heure française) dans le hall 6 et sera aussi retransmise en direct, notamment sur le site de la marque.