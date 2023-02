Honor étoffe le nombre de séries de smartphones d’entrée de gamme avec le Honor X8a

La marque Honor s'apprête à dévoiler ses smartphones haut de gamme et Premium Magic5 Pro et Magic5 qui devraient être accompagnés du Magic5 Lite. Nous en saurons plus à leur sujet d’ici quelques jours lors du MWC de Barcelone qui ouvrira ses portes le 27 février prochain. Il sera également l’occasion pour la marque d’annoncer la date de disponibilité ainsi que le prix du smartphone pliant Honor Magic Vs. D’ici là, il y a peu de temps, la marque a présenté le mobile Honor X7a, un appareil d’entrée de gamme. Or, le site Honor a publié l’intégralité de la fiche technique d’un nouveau smartphone, le Honor X8a. Il est déjà disponible en précommande sur le site. Il sera disponible sur certains marchés dont au Royaume-Uni et en Malaisie mais à priori, il n'est pas prévu en France, malheureusement.

Quelle fiche technique pour le Honor X8a ?

Le nouveau smartphone Honor X8a propose un design plus angulaire et donc moins arrondis que le Honor X7a notamment à cause de ses profils plats. Les capteurs photo sont organisés à l’arrière, sur une plaque de la même couleur que le reste du dos, dans un carré parfait et dépassant légèrement. Le mobile est décliné en noir, argent ou bleu cyan. À l’avant, l’écran est percé en haut pour laisser de la place au capteur photo de 16 mégapixels. Le capteur photo principal, à l’arrière, fait 100 mégapixels ouvrant à f/1.9. Il est accompagné d’un capteur secondaire de 5 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Il y a un capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Le smartphone est alimenté par une batterie de 4500 mAh supportant la charge à 22,5 watts. Il est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle Magic UI 6.1.

Pour fonctionner, le smartphone Honor X8a embarque un processeur MediaTek Helio G88 associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive. Il y a 128 Go d’espace de stockage interne non extensibles. L’écran est de type LCD sur 6,7 pouces avec une définition de 1080x2388 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone mesure 162,9x74,5 mm pour un profil de 7,48 mm et un poids de 179 grammes. Il est compatible avec les réseaux 4G. Il supporte les technologies Bluetooth, Wi-Fi 5 et NFC. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton de mise en veille, sur le côté.