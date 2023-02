Les caractéristiques techniques du Honor Magic5 Lite 5G ont fuité tout comme son prix pour l’Europe

La marque Honor doit prochainement annoncer sa nouvelle série de smartphones Magic5 composée du Magic5 Lite, Magic5 et du plus haut de gamme Magic5 Pro. Des visuels du premier mobile sont récemment apparus sur les réseaux sociaux et maintenant, c’est l’intégralité de sa fiche technique qui fuite ainsi que son prix. En voici tous les détails.

Lors du prochain salon MWC de Barcelone qui se déroulera à partir du 27 février 2023, la marque Honor doit officialiser sa nouvelle gamme de smartphones Magic5. Cette nouvelle série sera composée de trois modèles dont le plus abordable, le Magic5 Lite 5G, le Premium Magic5 et le haut de gamme Magic5 Pro, renouvelant ainsi la série des Magic4 proposée depuis plusieurs mois maintenant.

Bien avant le lancement officiel, nous avons pu voir à quoi va ressembler le Magic5 Lite 5G. On peut notamment voir l’organisation des capteurs photo au dos, inscrits dans un large cercle qui occupe presque toute la largeur de l’appareil. L’image montrer également la façade du mobile où on voit un poinçon pour abriter le capteur photo à selfie et le côté incurvé de l’écran, sur les bords latéraux, comme pour les modèles plus haut de gamme. Remarquez les bords particulièrement fins, aussi bien sur les côtés qu’en haut et en bas, laissant ainsi une grande place à la surface d’affichage.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues pour le Magic5 Lite 5G ?

C’est le pronostiqueur SnoopyTech qui semble avoir réussi à se procurer la fiche technique complète du Honor Magic5 Lite 5G. Celui-ci a posté un message sur le réseau social Twitter mentionnant toutes les caractéristiques de l’appareil dans les moindres détails.

Selon SnoopyTech, le Magic5 Lite profiterait d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une luminosité maximale de 800 cd/m². Sa fréquence de rafraîchissement serait de 120 Hz au maximum et dépendra de l’application en cours d’utilisation. Il aurait un taux d’échantillonnage de 300 Hz, utile dans les jeux vidéo. Dessous, il y aurait un lecteur d’empreinte digitale permettant d’identifier son propriétaire. Le Honor Magic5 Lite serait animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 695 déjà largement éprouvé, notamment sur son prédécesseur, le Magic4 Lite 5G et que l’on retrouve dans beaucoup de smartphones déjà commercialisés. Il s'agirait d'une version légèrement boostée par rapport au Soc original. Il serait associé à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne, sans possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD.

Le reste de la fiche technique, les coloris et le prix du Magic5 Lite

Le smartphone embarquerait une batterie d’une capacité de 5000 mAh sans que l’on sache pour le moment quelle serait la puissance supportée, mais il y a de fortes chances pour qu’il fasse au moins aussi bien que le Magic4 Lite 5G qui permet une charge à 66 watts. Pour se prendre en selfie, le Magic5 Lite utiliserait un capteur frontal de 16 mégapixels ouvrant à f/2.45. Pour le reste de la configuration, à l’arrière, il y aurait un capteur photo principal de 64 mégapixels ouvrant à f/1.8, un objectif ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur à macro de 2 mégapixels. Le smartphone serait compatible avec les réseaux 5G, avec la technologie NFC et proposerait du Wi-Fi 802.11 ac, dont Wi-Fi 5. Il pourrait supporter deux cartes SIM simultanément. Le mobile serait animé par Android 12 avec une surcouche logicielle Magic UI 6.1. Ses dimensions seraient de 161,6x73,9 mm pour un profil de 7,9 mm et un poids de 175 grammes.

Le Honor Magic5 Lite serait décliné en argent, noir ou vert, selon les marchés. Toujours selon SnoopyTech, le Honor Magic5 Lite serait commercialisé à un prix de 369 €.

Nous verrons dans les prochains jours si ces informations s’avèrent exactes ou à côté de la plaque, malgré le fait que le pronostiqueur jouit d’un taux de réussite assez important pour juger ses affirmations comme étant sérieuses.