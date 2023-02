Il fabrique un iPhone avec une prise USB-C et une autre Lightning, vidéo à l’appui

La Commission européenne veut des ports universels pour recharger les appareils électroniques et les fabricants sont sommés de proposer une prise USB-C. Sur le marché des smartphones, si la quasi-totalité des marques s’y sont déjà pliées, la marque à la pomme a sorti fin septembre 2022 des iPhone 14 encore équipés d’une prise Lightning qu’elle utilise pour l’ensemble de ses produits à l’exception, récemment des tablettes tactiles iPad Pro. Normalement, les iPhone 15 seront dotés d’un port USB-C.

En attendant, un individu particulièrement ingénieux a réussi à fabriquer un iPhone avec, à la fois, un port USB-C, mais aussi un port Lightning.

Deux ports pour un seul téléphone, c'est trop mais cela fonctionne

La personne explique, dans une vidéo publiée sur la plateforme YouTube, comment il a fait pour concevoir cet iPhone particulièrement original. Les différentes étapes du montage sont commentées et extrêmement bien détaillées. Toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce mobile unique sont aussi mentionnées. Le montage ainsi réalisé permet de recharger le smartphone à la fois par le port d'origine, Lightning mais aussi, si besoin, via le nouveau port USB-C, au détriment d'un composant tout de même qui a du être enlevé pour laisser assez de place au module du port USB-C.

Il y a quelques mois déjà, une autre personne avait aussi filmé la façon dont il avait réussi à bricoler un iPhone avec un port USB-C, cette fois-ci, en lieu et place du port Lightning original.