Oppo présente son premier smartphone pliant en France, le mobile à clapet Find N2 Flip

Comme prévu, la marque Oppo vient d’organiser un événement pour le lancement de son premier smartphone pliant en Europe et plus particulièrement en France. Il s’agit du Find N2 Flip qui a déjà fait l’objet d’une présentation en Chine. Il sera disponible à partir du 28 février en noir ou en mauve. En voici tous les détails.

En fin d’année dernière, lors de son événement annuel INNO DAYS, Oppo dévoilait ses deux nouveaux smartphones pliants Find N2 et Find N2 Flip pour le marché chinois. Le premier est réservé à la Chine, mais le Find N2 Flip est bel et bien commercialisé en France. Selon Oppo, le Find N2 n’est pas encore proposé, car ce format presque carré de l’écran interne lorsqu’il est totalement ouvert ne fonctionne pas très bien en termes d’expérience logicielle étant donné que très peu d’applications arrivent à adapter leurs interfaces. Les choses bougeront peut-être lorsque Google aura proposer son propre smartphone pliant qui serait un modèle avec une charnière verticale similaire aux modèles Find N. Google qui travaillerait toujours sur une version spéciale du système avec Android L. En attendant, la marque chinoise préfère donc se concentrer sur un modèle pour permettre une expérience aussi satisfaisante que sur un mobile d’une forme conventionnelle. Le Find N2 Flip est donc un modèle à clapet. Il arrive directement en concurrence des Samsung Galaxy Z Flip4, Motorola Razr 2022 et Huawei P50 Pocket.

Deux écrans, un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur

Les grandes différences avec les concurrents, ce sont le fait qu’il intègre un écran relativement grand à l’extérieur et qu’il est équipé d’une charnière qui ne créée aucun espace entre les deux volets de l’écran lorsqu’on le referme. L’écran externe est donc sur un mode portrait et l’écran interne est flexible, se repliant sur lui-même. Ce dernier aurait une diagonale de 6,8 pouces sur une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement pouvant varier dynamiquement entre 1 et 120 Hz. Oppo annonce une luminosité de 1600 cd/m², ce qui est très important. L’écran externe fait 60 Hz sur une diagonale de 3,26 pouces avec une définition de 382x720 pixels. Il dispose de widgets programmés spécialement pour lui. Espérons que d’autres widgets seront proposés pour étoffer les possibilités d’interactions avec cette surface d’affichage tactile plutôt que d’avoir à ouvrir le mobile.

Une charnière plus solide

Le mobile utilise une charnière de nouvelle génération qui est plus fine et plus résistante que celle qui équipait le tout premier smartphone pliant de la marque, le Find N (jamais commercialisé hors de Chine). Oppo annonce jusqu’à 400 000 ouvertures/fermetures avant que la charnière ne commence à montrer ses signes de fatigue, ce qui laisse de quoi voir venir.

Oppo met également en avant la capacité de la batterie de l’appareil qui permettrait d’offrir une meilleure autonomie que la concurrence notamment en utilisant aussi des algorithmes d’optimisation de la consommation d’énergie. On peut compter sur une capacité de 4300 mAh avec une charge maximale à 44 watts. Malheureusement, le mobile ne peut pas se recharger sans fil. Oppo livre un bloc d’alimentation de 67 watts avec l’appareil pour le recharger.

Le reste de la fiche technique

Le smartphone est animé par un processeur MediaTek Dimensity 9000+ spécialement optimisé, selon la marque. Ce dernier est associé à 8 Go de mémoire vive au format LPDDR5 avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 8 Go supplémentaires puisés dans la mémoire de stockage pour charger plus rapidement des applications. La capacité de stockage est de 256 Go au format UFS 3.1, sans possibilité d’insérer une carte mémoire.

Le smartphone Oppo Find N2 Flip est compatible Wi-Fi 6, 5G, NFC et Bluetooth. Il est certifié IPX4 et dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Il peut supporter une eSIM. On peut compter sur une compatibilité avec le format Dolby Atmos et un son stéréo. Enfin, pour les photos, il y a un capteur à selfie au niveau de l’écran interne, un Sony IMX709 RGBW de 32 mégapixels, comme sur le Oppo Find X5 Pro. Il y a également deux autres capteurs de 50 mégapixels, Sony IMX890 et de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. La marque promet de pouvoir réaliser des photos en selfie avec une excellente qualité s’appuyant sur les deux capteurs externes en positionnant le mobile ouvert à 90 degrés, l’écran externe pouvant ainsi servir de fenêtre de cadrage. D’ailleurs, à ce sujet, le smartphone s’ouvre à 90 degrés ou à plat, mais il n’y a pas de possibilité pour qu’il reste ouvert entre ces deux angles. Notez le partenariat avec Hasselblad pour l'optimisation des couleurs des photos ainsi que sur la possibilité d'appliquer des filtres exclusifs.

Le prix et la disponibilité du smartphone pliant Find N2 Flip

Le smartphone Oppo Find N2 Flip fonctionne sous Android 13 avec une surcouche logicielle ColorOS 13. Oppo promet 4 ans de mises à jour du système et 5 ans de mises à jour de sécurité, soit plus que la moyenne des autres fabricants et permettant ainsi d’avoir un suivi sur le moyen terme pour continuer à utiliser l’appareil dans des conditions optimales. Le Oppo Find N2 Flip est proposé en précommande dès aujourd’hui et sera disponible à partir du 28 février pour un prix de 1099 €.