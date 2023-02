Le Samsung Galaxy S23 Ultra est extrêmement résistant, en voici la preuve

Le nouveau smartphone Galaxy S23 Ultra est le nouveau joyau de la marque sud-coréenne pour si on peut lui reprocher un design qui ne change pas beaucoup par rapport à son prédécesseur, on ne peut qu’apprécier le niveau de protection intégré pour éviter qu’il ne s’abîme. En effet, sur le papier, ce modèle profite de la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2. La précédente était protégée avec Glass Victus. Officiellement, cela signifie que le mobile a été testé et s’avère résistant aux chutes sur des surfaces rugueuses comme le béton à une hauteur de 1 m et sur de l’asphalte jusqu’à 2 m. En outre, la protection contre les rayures a été améliorée par rapport à la précédente version.

Un examen particulièrement approfondi de la capacité de résistance du téléphone

Zack de la chaîne YouTube JerryRigEverything a pu torturer (c’est le but de la chaîne) le Samsung Galaxy S23 Ultra pour montrer à quel point il pouvait résister aux rayures, au feu, torsions et autres maltraitances extrêmes. Nous vous laissons apprécier les résultats dans la vidéo ci-dessous. Le testeur ne semble pas convaincu de la meilleure résistance aux rayures, le nouveau modèle proposant les mêmes résultats que son prédécesseur testé dans les mêmes conditions l’an passé.

Toutefois, il semble qu’il soit capable de mieux résister aux cas les plus extrêmes. Le châssis peut supporter une torsion importante et l’écran reste de marbre même chauffé à la flamme pendant une minute.

Pour un appareil électronique embarquant autant de technicité, c’est une bonne nouvelle, mais, au regard aussi de son prix, nous n’en attendions pas moins. Reste qu’il est ainsi satisfaisant de voir que l’appareil montre une telle résilience, ce qui pourrait aider de potentiels acheteurs se demandant s’il est assez solide pour durer à sauter le pas.