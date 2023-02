Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à prix fou avec cette remise exceptionnelle de -57%

Avec une réduction de -57%, le Samsung Galaxy S20 FE 5G passe au prix incroyable de 213.47€ au lieu de 499€. Ce bon plan valable pour une durée limitée est disponible sur le site en ligne Rakuten. Vous pouvez l'acheter à son meilleur prix dans sa version 128Go et en coloris bleu. Autre indication, ce modèle livré sous 7 à 15 jours ouvrables est une édition américaine.

Design et écran

Le Galaxy S20 FE 5G a un poids de 190 g et mesure 159.8 x 74.5 x 8.4 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une assurance contre la poussière et peut résister à l'eau. Au niveau de la connectique, il est équipé d'un port jack et d'un port USB Type-C 3.1. Le mobile dispose d'emplacements pour une carte nano SIM. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Galaxy S20 FE 5G est doté d'une dalle Super AMOLED de 6.5 pouces avec une résolution Full HD+ à 2400 X 1080 px et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Quelles performances et endurance pour le Samsung Galaxy S20 FE ?

Le mobile embarque une puce Snapdragon 865, épaulée par une RAM de 6 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. L'appareil possède par ailleurs une puce graphique Adreno 650. Du côté de la connectivité et du réseau, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil fonctionne sous Android 10 Q. Pour charger votre portable à tout moment, vous pouvez opter pour la charge rapide (15 W) et la charge sans fil. Du point de vue de l'endurance, sa batterie intègre une capacité de 4 500 mAh.

Photos et vidéos

Pour tout ce qui est photos et vidéos, le Galaxy S20 FE 5G embarque quatre objectifs, trois à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière propose pour sa part 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant intègre, lui, une résolution de 32 Mpx. Ce Smartphone Samsung embarque un stabilisateur optique. Le Galaxy S20 FE 5G vous permettra aussi d'enregistrer ou lire vos clips vidéo en 4K@60 IPS.