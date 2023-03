MWC 2023 : Realme GT 3, le smartphone qui se recharge le plus rapidement au monde supportant 240 watts

Realme avait prévenu que son prochain mobile serait capable de se recharger très rapidement. En effet, les marques essaient de proposer des charges de plus en plus rapides pour faire oublier la faible autonomie des appareils. Ainsi, le realme GT3 est équipé d’une batterie d’une capacité de 4600 mAh. Celle-ci peut supporter la charge à 240 watts. Selon realme, cela lui permet de se recharger totalement en moins de 10 minutes. La moitié de la charge pourrait être obtenue en 4 minutes seulement.

L’appareil est livré avec le chargeur idoine ainsi qu’un câble USB aussi capable de supporter les 12A nécessaires à une telle charge.

La marque promet une possibilité de 1600 cycles de recharge avec 80% de la capacité initiale. En outre, le fabricant a développé des algorithmes pour optimiser les moments de charge. Par exemple, pour une charge en pleine journée, le mobile utilisera le maximum de sa puissance de charge alors que lors d’une charge la nuit, la batterie se remplira à 80% pour terminer sa charge complète, juste avant le réveil. Notez également que l’appareil surveille la température extérieure et peut ajuster la puissance de charge en fonction. Surtout, en cas de température basse, cela permet au mobile de réaliser une phase de préchauffage de l’appareil pour charger ensuite rapidement la batterie et éviter de l’endommager avec un potentiel choc thermique.

Le dos, l’autre innovation du realme GT3

Outre les capacités de charge de l’appareil, le realme GT3 est doté de ce que la marque appelle le « Pulse Interface ». Il s’agit d’une zone à l’arrière qui s’illumine de différentes couleurs et animations. Les couleurs sont personnalisables mais par défaut, la zone s’allume en violet de manière continue lorsque l’appareil est totalement rechargé. Une sorte de pulsation lente violette peut être vue quand l’autonomie est inférieure à 100% mais supérieure à 20% et si le niveau de la batterie descend en dessous, la zone s’allume en rouge de façon pulsée. Les notifications et les appels profitent également d’une couleur spécifique permettant ainsi à l’utilisateur de savoir qu’il se passe quelque chose si le mobile est posé l’écran retourné.

Techniquement parlant, qu’y a-t-il à l’intérieur ?

Le realme GT3 reprend la fiche technique du realme GT Neo 5 qui est proposé en deux versions, l’une supportant la charge à 150 watts et l’autre à 240 watts. Le realme GT3 utilise un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Il supporte le format vidéo HDR10+. Il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 ou 16 Go de mémoire vive et des capacités de stockage entre 128 Go et 1 To. Pour les photos, il faudra faire confiance au capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels ainsi qu’au capteur ultra grand angle de 8 mégapixels. Il y a également un capteur microscope de 2 mégapixels comme le Oppo Find X3 Pro et le realme GT 2 Pro. Pour les selfies, l’appareil propose un capteur de 16 mégapixels en position frontale.

Nous ne savons pas encore si l’appareil sera commercialisé en France, à quelle date et quel sera son prix mais comptez sur nous pour vous tenir au courant de la mise sur le marché du realme GT3. Entre le realme GT Neo 5 et le realme GT3, on voit toutefois mal les deux modèles disponibles, un choix devrait s'imposer sur la plupart des marchés.