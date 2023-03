Le smartphone pliant Vivo X Flip aperçu dans les listes de résultats de Geekbench

2023 sera définitivement l’année de l’expansion des smartphones pliants. En effet, les modèles se multiplient même si le marché reste encore de niche. Samsung domine les débats sur le sujet proposant les ventes les plus importantes mais les autres marques n’ont pas dit leurs derniers mots. En concurrence du Galaxy Z Flip4, il y a le Motorola Razr 2022, le Oppo Find N2 Flip et le Huawei P50 Pocket et prochainement, il va aussi falloir compter sur le Vivo X Flip.

Les premières rumeurs concernant le Vivo X Flip faisaient état de la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Le fait qu’il ait été testé et plus particulièrement avec l’application de mesures de performances brutes Geekbench. Il porte le numéro de référence V2256A. Il obtient un score de 1695 pour les tests mono coeur et 4338 pour les tests multi coeurs. On peut voir sur la fiche de résumé du test que l’appareil est animé par le système Android 13 de Google. Il profite de 12 Go de mémoire vive. Le processeur envisagé est confirmé. En effet, il s’agit bien du Snapdragon 8+ Gen 1 développé par Qualcomm.

Quelles autres caractéristiques pour le mobile pliant Vivo X Flip ?

Le smartphone pliant Vivo est pressenti pour être équipé d’un écran interne flexible de 6,8 pouces en diagonale lorsqu’il est totalement déployé. Il offrirait une définition de 1080x2400 pixels et aurait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum permettant d’avoir des défilements fluides lors de la consultation de longues pages de sites Internet ou des murs des réseaux sociaux. L’appareil disposerait d’un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté au niveau du bouton de mise en veille, comme les autres appareils de ce type. Pour prendre des photos, il disposerait d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, un Sony IMX866 associé à une caméra de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Le mobile serait alimenté par une batterie de 4400 mAh qui supporterait une charge à 44 watts pour faire un peu mieux que le Oppo Find N2 Flip embarquant une batterie de 4300 mAh supportant la charge à 44 watts.

Le design semble établi. L’appareil dispose d’un écran large à l’extérieur avec, à côté, un cercle qui intègre les capteurs photo, le flash est déporté.

Si on en croit les rumeurs à son sujet, il semblerait que le Vivo X Flip soit officiellement annoncé d’ici la fin du mois d’avril, du moins pour le marché chinois. Un événement pour son lancement à l’échelle internationale pourrait se tenir un peu plus tard dans l’année.