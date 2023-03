La fiche technique et les photos du futur OnePlus Nord CE 3 Lite 5G dévoilés bien avant la présentation officielle

Il y a peu, nous nous faisions écho de la fuite de la fiche technique du OnePlus Nord CE 3 et maintenant, c’est au tour de l’un de ses petits frères, le Nord CE 3 Lite 5G d’être totalement dévoilé. Toutefois, nous attendons la confirmation de la commercialisation de ces modèles à l’échelle internationale. En effet, pour le moment, en France, du moins, OnePlus ne propose que le OnePlus 11, un modèle haut de gamme. Espérons que la marque envisage sérieusement de compléter cette offre pour rester dans la course aux parts de marché car il est extrêmement difficile, voire impossible de tenir tête aux meilleurs avec seulement un ou deux produits en boutique, aussi bons soient-ils. Lors du MWC de Barcelone début mars dernier, la marque avait étonné son monde avec le OnePlus 11 Concept et son système de refroidissement hypnotisant et innovant.

Quelle fiche technique pour le Nord CE 3 Lite 5G de OnePlus ?

L’un de ses prochains smartphones devrait être moins innovant mais pas forcément dénué d’intérêt. Il s’agirait du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Selon une source très bien renseignée et au bilan plutôt sérieux, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G serait équipé d’un écran LCD de 6,7 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels. Il aurait une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Il utiliserait le chipset Qualcomm Snapdragon 695 déjà largement éprouvé sur d’autres modèles avant lui avec de la mémoire vive au format LPDDR4X et une certaine capacité de stockage au format UFS 2.2, la norme UFS 4.0 étant la plus rapide mais pour le moment uniquement disponible sur les modèles les plus haut de gamme, comme le OnePlus 11, par exemple dont vous pouvez lire notre test complet.

Le smartphone disposerait d’un capteur photo principal de 108 mégapixels avec deux capteurs de 2 mégapixels chacun et un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Le mobile serait compatible 5G, comme son nom l’indique et proposerait du Wi-Fi 5. Il serait doté d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts.

Une présentation le 4 avril ?

Selon d’autres sources, il serait en train de passer les différentes étapes de certification, signifiant un lancement imminent. Certains visuels mis en ligne montrent que le mobile pourrait être officialisé le 4 avril prochain. Ce sera l’occasion de savoir quelles seront les dates de commercialisation et les prix pratiqués en fonction des différentes configurations.