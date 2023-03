Oppo Find X6 Pro, les premières photo du smartphone pas disponible en France ? Tout ce que nous savons à son sujet

Le nouveau smartphone haut de gamme Oppo Find X6 Pro doit prochainement venir succéder au très bon Find X5 Pro. Alors que ce dernier avait été annoncé fin février 2022, il semble que son successeur soit un peu en retard par rapport au calendrier. La marque a semble-t-il préféré laisse un peu d’espace à son premier smartphone pliant lancé hors de Chine, le Find N2 Flip. Il se murmure que la marque pourrait organiser un événement pour présenter sa nouvelle gamme le 21 mars. Oppo pourrait alors présenter officiellement le Find X6 et le Find X6 Pro. Or, il y a très peu de temps, Ice Universe, un pronostiqueur particulièrement sérieux a publié un message sur le réseau social chinois Weibo mentionnant que le Find X6 Pro pourrait être commercialisé uniquement en Chine. Cela serait une très mauvaise nouvelle pour les personnes qui attendaient le renouvellement du haut de gamme pour la marque devant se contenter de la version classique, le Find X6, aux caractéristiques certainement moins intéressantes. Si cela s’avère exact, ce serait une première pour la société.

Quel design pour le Find X6 Pro ?

Qu’il sorte en France ou pas, les dernières images en date de ce qui semble être le Find X6 Pro ont récemment fuité sur la toile. On peut y voir le très large cercle qui occupe presque toute la largeur de l’appareil et dépassant légèrement du reste de l’arrière du smartphone. Si la circonférence du cercle reprend la couleur de la coque arrière, l’intérieur est travaillé pour accueillir les différents capteurs photo ainsi qu’un microphone et le double flash LED. On peut notamment voir les deux principaux capteurs comme soulignés par la mention du partenaire Hasselblad et, dessous, le téléobjectif avec, à côté, le fait que l’appareil confie son traitement d’image à la puce dédiée développée par Oppo, Marisilicon X, comme le Find X5 Pro mais certainement avec des avancées techniques à prévoir pour l’optimisation des photos.

Une deuxième photo a été prise du dos de l’appareil et on peut notamment y confirmer l’organisation des capteurs au dos et voir que les bords du mobile sont arrondis sur les côtés et dans les parties supérieures et inférieures afin de proposer une parfaite prise en main. Le mobile est ici présenté dans une couleur verte et avec un coloris noir. Est-ce que ce seront les deux seules couleurs disponibles ?

Quelle fiche technique pour le Find X6 Pro ?

Selon les différentes rumeurs à son sujet, il semblerait que le smartphone Oppo Find X6 Pro embarque un écran AMOLED de 6,8 ou 6,9 pouces en diagonale avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum pouvant aussi descendre jusqu’à 1 Hz, selon l’application en cours d’utilisation et de trouver le meilleur compromis entre consommation d’énergie et fluidité des défilements. L’écran aurait une définition maximale de 1440x3168 pixels. Un pic de luminosité phénoménal serait annoncé : 2500 cd/m² alors que, pour le moment, à date, celui qui revendique la plus forte luminosité est le Xiaomi 13 Pro avec 1900 cd/m². Le Oppo Find X6 Pro serait animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, comme tous les modèles les plus haut de gamme de 2023. Il pourrait profiter d’une batterie capable de supporter la charge à 100 watts et il se rechargerait aussi sans fil.

Pour la partie photo, où la marque est particulièrement attendue, le Find X6 Pro pourrait être équipé d’un capteur photo principal Sony IMX989 de 1 pouce, comme le Xiaomi 13 Pro disposant de 50 mégapixels. Il serait accompagné d’un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un téléobjectif Sony IMX890 de 50 mégapixels aussi capable de faire un zoom optique 3x viendrait compléter le tableau. Rappelons le traitement d’image par la puce dédiée Marisilicon X et le travail du partenaire Hasselblad pour la fidélité des couleurs, les filtres exclusifs et certains modes photo.

Il reste donc quelques jours à patienter avant d’avoir confirmation de ces caractéristiques techniques et pour savoir, peut-être plus tard, si le Find X6 Pro sera disponible en France ou pas…