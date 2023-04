Samsung Galaxy S22 Ultra : 48% de réduction sur cet ultra haut de gamme, LA bonne affaire chez Samsung ?

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est sorti en Février 2022 sur le segment du super haut de gamme et était présenté comme le meilleur smartphone de 2022. C'était le cas avant la sortie du Galaxy S23 Ultra qui vient de le remplacer. Ce smartphone Samsung n'en reste pas moins ultra performant en 2023 et il pourrait s'agir de la bonne affaire du moment chez Samsung puisque son prix est fortement réduit depuis la sortie du S23 Ultra. Le célèbre e-commerçant vient de baisser de moitié le prix du Galaxy S22 Ultra qui devient un objet de luxe à portée de main ! Sorti au prix de 1259€ il y a un an, il est actuellement à 646€ chez Rakuten, un excellent prix pour ce smartphone ultra performant.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra : Un smartphone ultra haut de gamme

Le Galaxy S22 Ultra est un véritable concentré de technologie qui met encore à l'amende des smartphone sortis très récemment (coucou Apple). Ce smartphone profite d'une fiche technique hors norme dont voici les caractéristiques clés :

Écran : 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X , résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Processeur : Exynos 2200 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (selon la région)

Mémoire vive (RAM) : 12 Go ou 16 Go

Stockage interne : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (selon la version)

Appareil photo principal : Quadruple capteur - 108 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x) + 10 MP (téléobjectif 10x)

Caméra frontale : 40 MP

Batterie : 5 000 mAh avec charge rapide 45 W, charge sans fil et charge inversée

En plus de cette fiche technique ultra performante, ce smartphone Samsung profite d'un design épuré, du stylet S Pen et de plein d'autres innovations que je vous laisserais découvrir dans notre fiche technique du Samsung Galaxy S22 Ultra.

Le Galaxy S22 Ultra à moitié prix chez Rakuten

Un tarif très intéressant pour un smartphone qui l'est tout autant. Le Samsung Galaxy S22 Ultra profite de 48% de réduction chez Rakuten et d'un code promo supplémentaire de 10€ de remise immédiate qui fait passer son prix de 1259€ à seulement 635,99€ soit presque la moitié de son prix. Un excellent prix pour un smartphone aussi récent et performant, de plus la livraison est gratuite !

Attention à la version choisie de votre Samsung Galaxy S22 Ultra, la version américaine diffère de la version européenne sur certains points. N'hésitez pas à consulter notre dossier sur le sujet.