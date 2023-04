Promo Google Pixel 6: Offrez-vous le Google Pixel 6 au prix du Google Pixel 6a grâce à ce code promo exclusif!

Le Google Pixel 6 tombe à son prix le plus bas grâce à ce code promo qui fait baisser son prix à celui du Google Pixel 6a. Le Google Pixel 6 est à 333€, un prix tout simplement imbattable ! Alors eu lieu de prendre le Google Pixel 6a prenez cette version plus performante pour un prix presque identique !

Le Google Pixel 6 est un smartphone milieu de gamme sorti par Google en Octobre 2021. C'est un smartphone puissant et polyvalent qui possède de très bonnes capacités photos pour un prix très restreint surtout grâce à ce code promo chez Rakuten. Le Google Pixel 6 est sorti au prix de 649€ en fin 2021, il est à seulement 333€ grâce à 43% de réduction et un code promo : RAKUTEN30

Attention, ce prix n'est valable que sur la couleur noire. Le vendeur réalisant cette offre est noté 4,8/5 chez Rakuten et réalise également une offre avec 36,68€ offerts en bon d'achat avec l'inscription au Club R. Par contre, il faudra savoir être patient puisque le délai de livraison est assez élévé, mais vu le prix du smartphone, ça vaut le coup d'attendre !

Caractéristiques clés du Google Pixel 6

Design : Cadre en aluminium, dos en verre, protection Gorilla Glass Victus

: Cadre en aluminium, dos en verre, protection Gorilla Glass Victus Dimensions : 158.6 x 74.8 x 8.9 mm, poids 207 g

: 158.6 x 74.8 x 8.9 mm, poids 207 g Écran : 6.4 pouces, OLED, 1080 x 2400 pixels, 90 Hz, HDR10+

: 6.4 pouces, OLED, 1080 x 2400 pixels, 90 Hz, HDR10+ Processeur : Google Tensor (5 nm), octa-core

: Google Tensor (5 nm), octa-core GPU : Mali-G78 MP20

: Mali-G78 MP20 Mémoire : 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage interne

: 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage interne Appareil photo principal : Double capteur, 50 MP (f/1.85, grand-angle) + 12 MP (f/2.2, ultra grand-angle), autofocus laser, double flash LED

: Double capteur, 50 MP (f/1.85, grand-angle) + 12 MP (f/2.2, ultra grand-angle), autofocus laser, double flash LED Appareil photo frontal : 8 MP (f/2.0, grand-angle)

: 8 MP (f/2.0, grand-angle) Vidéo : 4K à 30/60 fps, 1080p à 30/60/240 fps, stabilisation optique et électronique

: 4K à 30/60 fps, 1080p à 30/60/240 fps, stabilisation optique et électronique Batterie : 4614 mAh, charge rapide 33 W, charge sans fil 23 W, charge inversée 5 W

Le Google Pixel 6 bénéficie d'une très bonne fiche technique. Sa bonne puissance est assurée par la puce Google Tensor accompagnée de 8Go de RAM afin de lui assurer une très bonne fluidité. Mais sa principale force réside dans son appareil photo ! Le Google Pixel 6 est un excellent photophone surtout pour un prix aussi dérisoire. Cela devient la marque de fabrique de Google qui classe régulièrement ses smartphones parmi les meilleurs photophones du marché. Les différentes fonctionnalités photos comme la "gomme magique" en feront un allié parfait pour alimenter votre Instagram.

p

Le Google Pixel 6a est encore moins cher, la différence est-elle vraiment grande avec le Pixel 6 ?

Le Google Pixel 6a est encore moins cher chez Amazon, il y a une différence de quelques dizaines d'euros entre ces deux offres. Mais le Google Pixel 6 bénéficie d'un plus grand écran que le Pixel 6a, il est également plus fluide avec 120Hz de taux de rafraichissement contre 90hz. Il possède aussi plus de RAM et globalement de meilleures performances en photo et autonomie que le Pixel 6a.

Promo Google Pixel 6 : Un code promo seulement disponible 24h, ne louper pas l'occasion !

Seulement aujourd'hui, Rakuten met à disposition un code 30€ de remise immédiate pour 299€ d'achats. Le prix du Google Pixel 6 était juste supérieur à cette offre c'est donc une promotion idéale pour lui. Profitez vite de ce code promo avant qu'il ne soit plus disponible. Utilisez le code RAKUTEN30 afin d'obtenir votre réduction !