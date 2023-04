ZTE dévoile son smartphone haut de gamme, le ZTE Axon 50 Ultra capable de communication satellite bidirectionnelle

Après les réseaux de télécommunications classiques, il semble que les différents acteurs du marché des télécoms s’intéressent de plus en plus à la possibilité de converser via des satellites. Huawei a récemment présenté le Huawei P60 Pro qui est capable d’établir une communication bidirectionnelle via satellite, une fonction exclusivement disponible en Chine, mais qui pourrait, à terme, s’étendre à d’autres marchés, pour peu que les acteurs de ce marché arrivent à trouver des modèles économiques viables. Pour le moment, concrètement, il s’agit surtout aux marques de montrer leur savoir-faire dans ce domaine. Apple propose, via des iPhone 14, une communication via satellite, cette fois, omnidirectionnelle et utilisable exclusivement en cas de danger. ZTE, de son côté, propose donc le nouveau smartphone Axon 50 Ultra qui prend en charge le système de communication bidirectionnel de Beidou, que l’on peut comparer aux systèmes GPS et Glonass. Les utilisateurs peuvent ainsi envoyer et recevoir des messages d’urgence s’ils ne sont pas couverts par les réseaux de télécommunication classiques.

Quelle fiche technique pour le ZTE Axon 50 Ultra ?

Techniquement, le smartphone ZTE Axon 50 Ultra embarque un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces de 10 bits affichant une définition de 1080x2400 pixels et proposant une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Il est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 80 watts en mode filaire. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive au format LPDDR5X et de la mémoire de stockage au format UFS 3.1. Pour faire des photos, il est doté d’un capteur principal Sony IMX787 de 64 mégapixels stabilisé optiquement, d’un capteur de 50 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et d’un téléobjectif de 50 mégapixels.

Pour le moment, ZTE n’a pas annoncé de prix ni de date de disponibilité pour le ZTE Axon 50 Ultra.