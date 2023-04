Honor Magic5 Pro : Derniers jours pour profiter de l'offre de lancement – 200€ de remise et des avantages exceptionnels !

Le Honor Magic5 Pro est un smartphone ultra haut de gamme sorti par Honor très récemment. Il s'agit d'un smartphone doté de capacités hors normes et d'un design très réussi et différenciant. Depuis quelques sorties de smartphones Honor se surpasse et propose des smartphones réussis et performants. Plusieurs offres de lancement existent sur le marché, mais la plus avantageuse reste celle du site officiel de la marque. Un coupon de réduction de 100€ pour une remise immédiate + 100€ de bonus à la reprise de votre smartphone, le smartphone passe à 999,90€ au lieu de 1199€. De plus, recevez le Honor Pad 8 en cadeau (d'une valeur de 349,90€), de 6 mois de protection de votre écran et de la livraison ultra rapide avec DHL. Une offre de lancement qui permet d'être complètement équipé et de profiter d'un prix réduit sur cet excellent smartphone.

Honor Magic5 Pro : "Un régal à utiliser au quotidien"

Écran : AMOLED de 6,81 pouces, 1312x2848 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,81 pouces, 1312x2848 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mémoire vive : 12 Go, extensibles

: 12 Go, extensibles Stockage interne : 512 Go, non extensibles

: 512 Go, non extensibles Capteur photo principal : Triple capteurs 50+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 50+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 12 mégapixels + capteur 3D

: 12 mégapixels + capteur 3D Batterie : 5100 mAh, charge 66 watts, charge sans fil 50 watts

: 5100 mAh, charge 66 watts, charge sans fil 50 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic UI 7.1

Nous l'avons testés récemment et effectivement, ce smartphone envoie du très lourd. Un design haut de gamme réussi, des performances dignes de son rang, un photophone à part entière et une bonne autonomie. Bref, c'est 5/5 pour le Honor Magic5 Pro qui est une version bien améliorée de son prédécesseur qui était déjà un bon smartphone.

Offre de lancement Honor Magic5 Pro : La meilleure promo est sur le site officiel !

Honor propose la meilleure offre de lancement pour le Magic5 Pro. 200€ de remise au total dont 100€ en faisant reprendre votre ancien smartphone, une tablette offerte d'une valeur de 349€, 6 mois d'assurance pour votre écran et une livraison ultra rapide. Une offre digne du rang de ce Honor Magic5 Pro. Ce smartphone est également disponible avec 100€ de remise chez d'autres marchands mais une tablette offerte, c'est quand même sympa non ? Profitez vite de cette offre qui se termine dans moins de 48h !

