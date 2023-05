Google Pixel 7 : Offre spéciale Fnac, plongez dans l'expérience haut de gamme à seulement 535€ !

Le Google Pixel 7 se classe parmi les meilleurs smartphones de 2022. Son succès est du à son excellent rapport qualité/prix et sa qualité photo. Ce smartphone possède également la charge rapide ( 30 W ) et la charge sans fil. Sa batterie vous permettra de tenir 1 journée sans problème et grâce a sa charge rapide en seulement 30 min vous pouvez recharger 50 %. Ses finitions sont très qualitatives ce qui prouve l'exigence de Google sur ces smartphones. Le gros point fort du Google Pixel 7 est sa qualité photo. Il est équipé d'un capteur principale de 50 Mpx. Les couleurs des photos sont très réaliste, même en photo de nuit le smartphone s'en sort très bien avec beaucoup de netteté. Pouvoir le retrouver chez Fnac à 535€ au lieu de 599€ est une offre à ne pas manquer !

Les caractéristiques principales du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go et 256 Go

Options de stockage de 128 Go et 256 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Pixel 7 est un smartphone avec des composants de dernière générations. Parmi les smartphones de chez Google vous pouvez pas faire mieux sauf si vous prenez le Google Pixel 7 Pro. Les différences entre les deux smartphones sont : un meilleur écran pour le Pixel 7 Pro, également plus de RAM et une meilleure batterie ( c'est léger ), une meilleure qualité photo. Ce qui explique ces différences est bien évidement le prix. Le Pixel 7 est 268€ moins cher. Le Google pixel 7 est un smartphone qui vous accompagnera dans toute vous tâches du quotidien avec aisance. Vous pourrez également jouer aux derniers jeux sortis,etc. Ce smartphone est un parfait compromis si vous avez un budget de moins de 550€.

La promotion du Google Pixel 7 sur Fnac

Le Google Pixel 7 n'a jamais reçu de telle promotion du à son succès. Pouvoir bénéficier d'une promotion aussi importante est exceptionnel ! Vous pouvez également faire reprendre votre ancien smartphone si vous souhaitez une réduction supplémentaire. Si par exemple vous voulez faire reprendre un Google Pixel 6 vous pouvez obtenir jusqu'à 125€ de réduction. Ce qui vous fait 407€ pour le Pixel 7.