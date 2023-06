Lancement mondial pour le très haut de gamme photophone Xiaomi 13 Ultra cette semaine

Fin avril, Xiaomi présentait le smartphone Xiaomi 13 Ultra qui est le modèle le plus abouti de la marque. Résolument orienté vers le domaine de la photographie avec une configuration des plus avancée co-développée avec le partenaire Leica, ce mobile veut se hisser à la première place des mobiles pour les photos dépassant, par exemple, l’actuel numéro un selon DxOMark, le Huawei P60 Pro. Il viendra rejoindre les Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro dont vous pouvez lire notre test complet.

Xiaomi a récemment publié une image sur Internet montrant une photo du smartphone avec, à côté un compte à rebours. Celui-ci indique la date du 8 juin. C’est donc à ce moment que Xiaomi présentera son nouveau flagship. Il se dit que l’appareil pourrait être proposé avec des avantages YouTube et Google. Il pourrait être disponible avec 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 512 Go pour les autres pays que la Chine. Il serait décliné en noir et en vert. Pour le prix du mobile, il se murmure que le smartphone serait proposé à un tarif minimum de 1299 € tandis que d’autres évoquent 1499 €, ce qui est plus probable car l’actuel Xiaomi 13 Pro est disponible à 1299 €.

Quelle configuration technique pour le Xiaomi 13 Ultra ?

Pour les photos, Leica propose ses optiques Summicron. Au dos du Xiaomi 13 Ultra, il y a un capteur photo principal Sony IXM989 de 1 pouce déjà présent dans le Xiaomi 13 Pro et le Vivo X90 Pro, disposant de 50 mégapixels. Il bénéficie d’une ouverture variable de f/1.9 à f/4.0. Il y a aussi trois capteurs IMX858 de Sony. L’un d’entre eux est là pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et il y a aussi deux téléobjectifs stabilisés optiquement capables de proposer un zoom optique 3,2x mais aussi 5x et 10x avec une capacité maximale de 120x en numérique. Tous les capteurs sont capables de filmer avec une définition Ultra HD 8K. À l’avant, il y a un capteur pour les selfies de 32 mégapixels.

Le smartphone Xiaomi est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 90 watts en filaire et 50 watts, sans fil. Le mobile est certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Il est compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3. Il y a trois haut-parleurs dont deux installés, de part et d’autre de l’écran ainsi qu’un autre sur le profil. Pour l’affichage, on peut compter sur un écran AMOLED LPTO 120 Hz de 6,73 pouces en diagonale avec les deux bords incurvés. Xiaomi annonce un pic de luminosité de 2600 cd/m², ce qui est nettement supérieur à tous les autres écrans actuellement disponibles sur les mobiles.

Rendez-vous le 8 juin pour connaitre précisément les conditions de commercialisation du Xiaomi 13 Ultra.