Google Pixel 7 : Son prix diminue encore, cet excellent rapport qualité photo-prix passe à seulement 539€ chez ce marchand !

Le Google Pixel 7 continue de baisser de prix et va peut-être finir par être moins cher que le Pixel 7a ! Une stratégie de prix assez étrange mais il est possible de retrouver le haut de gamme de Google à un prix très proche du milieu de gamme tout juste sorti, alors c'est le moment idéal pour en profiter !

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme sorti en 2022 par Google. Un smartphone très réputé pour la photo mais qui possède d'autres atouts ! Le Pixel 7 est sorti au prix de 649€ mais aujourd'hui son prix diminue fortement depuis la sortie du Pixel 7a qui est la version "cheap" du Pixel 7. Beaucoup de personnes hésitent entre ces deux smartphones puisqu'ils sont désormais dans la même gamme de prix. Pour simplifier, le Pixel 7 est un haut de gamme doté d'un meilleur écran et réalise de meilleures photos surtout de nuit, le Pixel 7a possède une apparence moins haut de gamme et est plus récent donc il sera mis à jour peut-être un peu plus longtemps que le Pixel 7. Amazon passe le prix du Pixel 7 de 649€ à seulement 539€ aujourd'hui, une excellente promotion de 17% sur un smartphone récent et très performant !

Google Pixel 7 : Le meilleur rapport qualité photo/prix du marché

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

Google Tensor 2

8 Go

Options de stockage de 128 Go et 256 Go

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Caméra selfie de 10,8 MP

Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Sa puce est taillée pour vous aider à réaliser de magnifiques photos et ça se ressent. Le Google Pixel 7 possède des qualités incroyables en photographie grâce à sa puce Google Tensor 2. Mais c'est un smartphone polyvalent et puissant qui possède une bonne fluidité grâce à ses 8Go de RAM. Son mode ultra économie d'énergie lui permet d'avoir une autonomie allant jusqu'à 2 jours parfait pour partir à l'aventure !

Promo Google Pixel 7: Amazon baisse encore son prix (-17%)

Depuis la sortie du Google Pixel 7a, qui possède des caractéristiques similaires, le prix du Google Pixel 7 va en diminuant. C'est pourtant un excellent smartphone qui saura vous impressionner grâce à sa qualité photo incroyable ! Pour 539€, vous ne trouverez pas une meilleure qualité photo !