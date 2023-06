Connaissez-vous RED by SFR ? Gros plan sur quatre forfaits mobiles sans engagement vraiment intéressants !

Un forfait 40Go illimité

RED by SFR propose de choisir entre 4 volumes de données mobiles différents. Parmi eux, le choix à 40 Go en métropole semble une enveloppe web parfaite pour ceux qui ont besoin d’utiliser fréquemment des données mobiles, par exemple avec des services de streaming audio, mais tout en faisant des économies. Cette formule propose des appels, SMS et MMS illimités vers la France (hors Mayotte) et depuis l’UE vers celle-ci. À l’international, vous aurez également 10 Go que vous pourrez utiliser en Union européenne et dans les départements d'Outre-Mer. Pour en profiter, cela ne coûte que 9,99 € par mois.

Un forfait 100 Go pleins d’options

Si vous avez besoin de plus de données mobiles par mois, avec RED by SFR, vous pouvez obtenir un forfait pas cher qui propose 100 Go, un volume conséquent qui permet d’utiliser des applications très gourmandes en données mobiles lorsque vous n’êtes pas connecté à votre WiFi. Avec ce forfait sans engagement, vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la France et vous pouvez donc utiliser 100 Go en Métropole, mais aussi jusqu’à 19 Go en UE et dans les DOM. Un volume très intéressant pour 13,99 € uniquement qu’il est même possible de gonfler avec une option payante disponible pour leurs forfaits pour faire passer cette enveloppe à 30 Go en UE et DOM, et 20 Go quand vous êtes en Suisse, Andorre, USA et Canada.

Le forfait mobile mini 5Go de RED by SFR

Ce qui est pratique avec RED by SFR, c’est qu’il vous propose des forfaits pour toutes les situations et profils d’utilisateurs. Si vous utilisez votre mobile uniquement pour communiquer, ou alors que vous cherchez un forfait pour vos enfants, RED by SFR a ce qu’il vous faut avec sa formule 5 Go. Avec elle, vous obtenez 5 Go disponibles en métropole et 6 Go en UE et DOM. De plus, vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la France (hors Mayotte) et vous pouvez accéder à un nouveau téléphone avec de nombreuses remises lors de votre souscription. Le tout pour 4,99 € par mois !

Le forfait 200 Go pour un max de data !

Si vraiment vous êtes un gros consommateur de données et que vous voulez pousser votre smartphone au maximum, RED by SFR propose son forfait 200 Go que vous pouvez utiliser en métropole, ainsi que de 24 gigas en UE et dans les DOM. Mais en plus, vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la France (hors Mayotte) quand vous êtes sur le territoire français, ou en UE. Avec cette formule 200 Go, pourquoi ne pas ajouter l’option payante pour en faire un forfait 5G ! De quoi gagner en rapidité et en stabilité. Pour seulement 17,99 €, vos 200 Go ne sont vraiment pas chers.