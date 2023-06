Des rendus réalistes du premier smartphone pliant OnePlus V Fold ou OnePlus Fold

De plus en plus de marques se lancent sur le segment des smartphones pliants. Qu’il s’agisse d’un modèle à clapet ou, plus grand, s’ouvrant comme un livre, à l’aide d’une charnière verticale, les modèles commencent à se multiplier. Prochainement, OnePlus devrait entrer dans la danse et commercialiser son premier modèle. Il s’agirait d’un smartphone qui utiliserait le principe du livre, comme le Samsung Galaxy Z Fold4, le Honor Magic Vs, le Huawei Mate X3, le Google Pixel Fold, par exemple. Il se murmure qu’il pourrait être officiellement annoncé pendant la première quinzaine du mois d’août.

Si certaines rumeurs laissaient entendre que le premier smartphone pliant de OnePlus serait une réplique plus ou moins similaire du Oppo Find N2, malheureusement pas disponible en France, cela ne semble pas du tout le cas. En effet, OnePlus a, semble-t-il, préféré privilégier un modèle à part entière avec sa propre configuration et son design original. Justement, concernant le design, une fois de plus, c’est le très bien renseigné @OnLeaks qui a profité du site smartprix.com pour publier des rendus particulièrement réalistes de qu’il pense être le design définitif du premier mobile pliant OnePlus. Ces rendus ont été réalisés à partir d’un prototype d’une unité en phase de test, souvent extrêmement proche du design final.

Des visuels issus d'un prototype

L’une des premières choses que l’on remarque en regardant les visuels publiés sur le site Smartprix.com, c’est le très grand cercle au dos du mobile. Celui-ci intègre les capteurs photo mais pas le flash qui est déporté dans le coin supérieur à gauche. On peut y voir la mention Hasselblad, partenaire photo du fabricant. La finition proposée ici en visuel est une version similicuir, mais il semblerait que d’autres soient également disponibles, notamment en couleur. En faisant le tour de l’appareil, on peut remarquer la présence du bouton Slider Alert, une marque de fabrique de OnePlus permettant de mettre le mobile en sourdine en un geste.

Le bouton de mise en veille doit intégrer le lecteur d’empreinte digitale. Le châssis est en métal. En outre, il semble qu’il y ait 3 microphones installés tout autour de l’’appareil ainsi qu’au dos. Une caméra à selfie est disponible sur l’écran externe mais également sur l’écran interne, dans ce cas, positionnée en haut dans le coin gauche pour limiter la gêne visuelle.

Rappelons que le nom du premier smartphone pliant OnePlus n’est pas encore connu. On parle de OnePlus V Fold ou de OnePlus Fold.

Quelles caractéristiques attendues pour le premier mobile pliant OnePlus ?

Selon plusieurs rumeurs, il semblerait que le OnePlus Fold (ou OnePlus V Fold) profiterait d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 avec un écran AMOLED 120 Hz LTPO. Il embarquerait un capteur photo principal de 50 mégapixels, un Sony IMX890 associé à un capteur pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Un téléobjectif serait également de la partie pour offrir un zoom optique de qualité. Il y aurait un capteur de 32 mégapixels à l’avant, pour se prendre en selfie. Le smartphone utiliserait une batterie d’une capacité de 4800 mAh qui serait capable de supporter la charge à 100 watts.

Rappelons qu’une annonce est attendue début août avec un gros doute sur sa disponibilité en France au regard des déboires auxquels la marque doit actuellement faire face, ayant particulièrement réduit ses équipes dans l’hexagone, comme Oppo.