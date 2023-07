iPhone 13 : Il est à un prix fou chez Amazon pour les Prime Days, profitez de 18% de réduction sur le haut de gamme d'Apple !

L'iPhone 13 est un smartphone haut de gamme sorti par Apple en 2021. L'iPhone 13 bénéficie d'un écran OLED compact et haut de gamme, d'une puce A15 Bionic, (a même que l'iPhone 14 oui), de trois capteurs photos 12Mpx performants et d'une belle autonomie. Sorti au prix de 909€, l'iPhone 13 est aujourd'hui à seulement 749€ pour les Prime Days ! Une offre à ne pas louper pour vous emparer de l'un des meilleurs modèles d'Apple.

Comment participer aux Prime Days ?

Les Prime Days sont 2 jours de promotions incroyables disponibles sur le site d'Amazon le 11 et 12 Juillet 2023. Ces ventes flash sont seulement disponibles aux membres Prime. Cet abonnement Prime permet d'être livré gratuitement et de manière prioritaire, d'avoir accès à Prime Video et plein d'autres avantages. C'est la seule condition pour participer aux Prime Days et ainsi pouvoir s'emparer des meilleures offres durant ces 2 jours !

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Processeur : Puce A15 Bionic

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne

Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

L'iPhone 13 possède une très bonne fiche technique optimisée et équilibrée. Les principaux avantages de l'iPhone 13 sont : un écran OLED de très bonne qualité, une puce puissante et efficiente et une bonne qualité photo. Son principal point fort reste son iOs très bien réalisé. La batterie devrait vous permettre de tenir une journée complète en utilisation normale.

Promo iPhone 13 : Amazon casse le prix de ce smartphone pour les Prime Days !

A seulement 749€, cette promo est un vrai bon plan pour obtenir l'iPhone 13 pour un prix très réduit ! Grâce à votre abonnement Prime, l'iPhone 13 pourrait même arriver chez vous avant le 14 Juillet. 18% de promotion sur un iPhone 13 neuf, c'est LE bon plan du jour chez Amazon !