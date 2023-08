Caméra sous écran : Google rejoint la course avec sa technologie brevetée pour les prochains smartphones Pixel ?

Alors que ZTE en est déjà à sa quatrième génération de téléphones équipés d'appareils photo sous l’écran notamment avec le Z50 Ultra, dernier né, Samsung intègre cette technologie à l’écran intérieur de son tout dernier Galaxy Z Fold5 mais aussi des deux précédents. Parallèlement, des rumeurs circulent autour de l’intégration d’appareils photo sous écran dans les futurs iPhones d’Apple. Rejoignant ce mouvement innovant, Google se positionne désormais avec une technologie de caméra sous écran brevetée, très probablement destinée à ses prochains smartphones Pixel.

Un brevet déposé par Google

Dans une démarche visant à améliorer la conception des smartphones, Google a officiellement déposé un brevet auprès de l’Office européen des brevets pour une caméra frontale sous écran novatrice. Cette avancée technologique permettrait à Google d’intégrer la caméra directement sous le panneau d’affichage, éliminant ainsi la nécessité de découpes ou d’encoches distinctes. En outre, cette avancée présente un avantage indéniable par rapport aux écrans conventionnels, puisqu’elle offre aux utilisateurs une expérience visuelle améliorée. En adoptant ce type d'affichage, les utilisateurs peuvent exploiter une portion plus étendue de l'écran tout en utilisant la caméra, sans se soucier d'une éventuelle obstruction visuelle.

Le brevet en question décrit de manière détaillée un système et un dispositif qui permettent à la surface émissive d’un appareil informatique de couvrir une vaste zone de l’écran sans perturbations dues à des encoches, découpes ou perforations. Cette réalisation est rendue possible grâce à la position stratégique de la caméra sous l’écran, lui permettant de capter la lumière transmise à travers la surface d’affichage.

En outre, le brevet révèle que le dispositif informatique pourrait même comporter deux caméras ou plus logées sous l’écran. Grâce à la perméabilité de l’écran à la lumière, celle-ci peut atteindre les caméras tandis que l’affichage continue de fonctionner normalement.

Du brevet jusqu’à la réalité, un long chemin parfois interrompu

Cependant, si ce brevet suscite l’enthousiasme, son application concrète dans les futurs smartphones Pixel de Google reste à être éprouvée. Il est important de noter que les caméras sous écran ont souvent été critiquées pour la qualité parfois décevante de leurs prises de vue, en raison des défis techniques associés. Ainsi, il reste à voir si la technologie de Google réussira à surmonter ces obstacles et à offrir une performance supérieure.

À l’heure actuelle, seuls ZTE et Samsung proposent des smartphones qui sont dotés d’une telle technologie. Google, grâce à sa dernière innovation brevetée, semble déterminé à rejoindre ces rangs prestigieux et à redéfinir les attentes en matière de photographie sur smartphones. Nous verrons dans les prochains, voire les prochains années si cette voie permettra de produire des téléphones avec un écran avec des caméras dessous sachant que beaucoup de brevets n’aboutissent pas à des produits finis.