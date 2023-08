Le Oppo Find N3 Flip en schéma et les principales caractéristiques techniques

La marque Oppo continue de proposer des smartphones sur certains marchés mais pas en Europe. Le successeur du Find N2 Flip se prépare et les premières indiscrétions le concernant viennent de fuiter et dont voici la teneur.

En début d’année, Oppo présentait le smartphone pliant à clapet Find N2 Flip. Nous avions l’espoir qu’il puisse être commercialisé en France mais malheureusement, les déboires juridiques de la marque pour l’utilisation de licences 5G contre Nokia en a décidé autrement, forçant la firme chinoise à se retirer des principaux marchés européens. Malgré cela, la société continue de développer des smartphones, à minima pour son marché local. C’est ainsi que le successeur du Find N2 Flip pourrait être prochainement présenté. Une nouvelle fois, c’est le site slashleaks qui publie des informations sur ce à quoi pourrait ressembler le Find N3 Flip ainsi que plusieurs caractéristiques techniques.

Le dessin sous la forme d’un schéma présente le dos du mobile ouvert. On peut notamment y voir le bloc de capteurs photo qui porte la mention du partenaire Hasselblad. Juste à côté, il y a l’écran externe qui semble plutôt grand et utilise le même positionnement que celui qui est sur le Find N2 Flip, tout en hauteur.

Quelles caractéristiques pour le Oppo Find N3 Flip ?

Concernant les caractéristiques techniques du mobile, il est pressenti pour être équipé d’un écran AMOLED de 6,8 pouces lorsqu’il est totalement ouvert. Il aurait une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran externe aurait une diagonale de 3 pouces. L’appareil supporterait une puissance de recharge de 67 watts. Pour les photos, il serait doté d’un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Il y aurait un capteur de 32 mégapixels capable d’offrir un zoom optique et la caméra à selfie embarquerait 32 mégapixels.

Le design serait finalement assez similaire au Oppo Find N2 Flip bien que l’écran soit légèrement plus petit (3,26 pouces contre 3 pouces). La partie photo serait légèrement revue à la hausse notamment au niveau du capteur téléobjectif, en sus. Reste encore à confirmer ces informations et à connaître les autres caractéristiques comme le chipset ou la capacité totale de la batterie. Il est encore très tôt pour envisager une date de disponibilité mais le Find N2 Flip avait été officialisé en fin d’année dernière en Chine.