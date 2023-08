Où acheter son iPhone 14 au meilleur prix ?

Sorti en septembre 2022, l’iPhone 14 est clairement l’une des plus belles réussites du fabricant américain ces dernières années. Sa puce A15 Bionic améliorée, son nouvel équipement photo et sa batterie longue durée en font un choix particulièrement intéressant pour différents profils d’utilisateurs. Ceci d’autant plus que sur certaines plateformes, le prix de ce smartphone haut de gamme est désormais beaucoup plus accessible qu’on pourrait le penser.

Acheter un iPhone 14 reconditionné : le choix malin

Avec un prix de lancement initial légèrement au-dessus des 1 000 € pour la configuration la plus accessible, l’iPhone 14 est un petit bijou qui coûte relativement cher, avouons-le. Cependant, comme chaque année, Apple sort une nouvelle génération d’iPhone en septembre 2023 : les iPhone 15. Ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent s’offrir un iPhone 14. En effet, avec la sortie des nouveaux modèles, l’iPhone 14 connait naturellement une baisse de ses prix. Mieux, la mise sur le marché de nouveaux iPhone offre également la possibilité de faire de très bonnes affaires en achetant des iPhone 14 reconditionnés en parfait état.

Proposés à des prix pouvant aller jusqu’à 70% moins cher que les modèles neufs, ces smartphones sont généralement peu utilisés et remis à neuf par des experts. Testés et vendus sous garantie, ils sont une excellente alternative, à la fois moins coûteuse et écologique.

Mais pour profiter pleinement des avantages de cette option, il est important d’acheter son iPhone 14 reconditionné sur la bonne plateforme.

Sur quel site acheter un iPhone 14 reconditionné ?

Acheter un smartphone reconditionné, d’accord, mais pas sur n’importe quel site ! En effet, s’il existe aujourd’hui de nombreux sites qui proposent des téléphones de ce type, tous ne sont pas fiables. Et malheureusement, les mauvaises surprises peuvent être très dommageables.

Alors, pour éviter cela et être sûr d’acheter un iPhone 14 reconditionné qui fonctionne parfaitement et dont l’état extérieur correspond à ce qui est annoncé, la meilleure option est la plateforme Back Market !

Leader du reconditionné depuis plusieurs années, cette plateforme propose une large sélection de smartphones reconditionnés, testés et dont le bon état de fonctionnement est certifié. Tous les smartphones vendus ici sont commercialisés avec 6 à 24 mois de garantie.

Par ailleurs, pour l’achat de votre iPhone 14 sur Back Market, vous avez le choix parmi différents modèles qui sont classés en fonction de leur état esthétique. Selon votre niveau d’exigence et en fonction du budget dont vous disposez, vous pouvez ainsi vous orienter vers un smartphone :

En état correct ;

En très bon état ;

En parfait état (comme neuf).

Quelle que soit le choix que vous faites, vous êtes sûr de faire de grosses économies, peu importe le moment de l’année où vous effectuez votre achat. Pas besoin d’attendre les soldes, le BlacK Friday, les French Days ou encore une promo exceptionnelle chez un marchand avant d’acheter votre iPhone 14 reconditionné. Sur Back Market, c’est moins cher toute l’année ! Notez enfin que Back Market assure la livraison gratuite dans toute la France métropolitaine. De plus, la possibilité vous est offerte de payer en plusieurs fois, à certaines conditions.



Ne perdez donc pas de temps !